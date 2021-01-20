بايدن: لا يجب أن نعامل بعضنا كأعداء.. وسأقاتل من أجل الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه يعلم جيدا «أن هناك فرقة حدثت، ولكننا جميعا خلقنا متساوين، والنصر لا بد أن يتم السعي إليه، والخير دائما ينتصر في كل هذه اللحظات، وتوحدنا معا في كل اللحظات الصعبة، ويمكننا أن نستمر في ذلك الآن، ويمكننا أن ننظر إلى أنفسنا، وننظر إلى بعضنا البعض ليس كأعداء، ولكن كجيران، ونواجه هذه الأزمة، إن وحدتنا هي الطريق للمستقبل، ونبقي بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أضمن لكم إننا إن عشنا هكذا لن نفشل، ودعونا نبدأ من جديد ونستمع إلى بعضنا البعض مرة أخرى، ونحترم بعضنا البعض مرة أخرى، ونخمد النيران التي يمكن أن تدمر مستقبلنا، ولا بد أن نرفض الفصائل التي تحاول أن تفرقنا».

وأضاف «بايدن» في كلمة له بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بحضور عدد من الرؤساء السابقين، وهم: جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، في ظل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه في أعقاب الحرب الأمريكية كانت الوحدة على المحك، ولكن توحدنا، والبعض في الفترة الماضية كان يحاول أن يجعل للمرأة صوت، والآن لدينا كمالا هاريس.

وأكد أنه لا يمكن استخدام العنف لكي ينزعنا أحد من هذه الأراضي، وهذا لن يحدث أبدا، لافتا إلى أن قوة الولايات المتحدة في الرأي الحر، ولكن الخلاف لا يؤدي إلى الفرقة، وأعدكم أني سأكون رئيسا لكل الأمريكيين، وسأقاتل من أجل كل من دعموني والذين لم يدعموني.

وأضاف: «نسعى إلى الكرامة والحقيقة، ومنذ عدة شهور كان هناك حقائق، وأكاذيب أيضا، أكاذيب قيلت من أجل المكاسب، وأقسمنا على دحض الكذب، وأنا أتفهم أن الأمريكيين ينظرون إلى المستقبل بقلق إلى وظائفهم، ولكن أقول أن هناك من لا يسعون في نفس الطريق الذي تسعون إليه، ويجب أن ننهي هذه الحرب غير المعلنة بين الأزرق والأبيض، ويمكننا أن نفعل ذلك إذا أظهرنا بعض المرونة».