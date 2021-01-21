5 حوادث عنف من الآباء تجاه الأبناء في محافظة الدقهلية

عنف الآباء تجاه أببائهم، ظاهرة انتشرت مؤخرا في محافظة الدقهلية، فشهدت جرائم عدة ارتكبها الآباء بحق ابنائهم، تنوعت تلك الحوادث ما بين التعذيب والضرب أوالقتل نتيجة للتعذيب الشديد.

أب يصر على تعرية ابنته في محافظة الدقهلية

مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سبب ألما نفسيا لكل من شاهده، حيث جرد أب طفلته من كامل ملابسها، ويتركها تحبو على الأرض، دون الالتفات لصراخ وتوسلات النساء من شرفات منازلهن، بل وتشاجر مع كل من حاول منعه عن إيذاء الرضيعة التي لم تملك سوى الصراخ.

ذبح ابنه في الدقهلية وألقى به في الترعة: «عشان شقي»

قبل عدة أيام، شهدت المحافظة حادثة أكثر قسوة ومأساوية، ففي قرية «طناح» بمركز المنصورة، ذبح أب نجله وألقى جثته بمنطقة زراعية بالقرب من قرية «ديبو عوام»، واعترف بفعلته بعد أن كشفت التحريات ملابسات الواقعة وواجهته بها، وكشفت التحريات عن أن والد الطفل «أدهم»، أكد تغيب ابنه، 13 عامًا من المنزل، بعد خروجه من المنزل متجهًا إلى صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، ولم يعد، وبعد مواجهة المباحث له، اعترف بجريمته وبررها بأنه «شقي»، بسبب حركته المفرطة الناتجة عن إصابته بكهرباء زائدة في المخ.

وفي مارس الماضي، لقي طالب مصرعه على يد والده بسبب عدم انتظامه بالمدرسة، حيث أقدم الأب على تكبيله بواسطة الحبال، واعتدى عليه بالضرب بشدة، ليتم القبض عليه ويعترف بجريمته أمام النيابة.

ومايو الماضي، لم تسكن رحمة شهر رمضان المبارك قلب ذلك الأب، الذي عذب طفله في شهر رمضان في شهدت قرية ميت حديد التابعة لمنيه النصر بمحافظة الدقهلية، والبالغ من العمر 13 عاما، وذلك بعدما أعطته زوجة الأب جنية لشراء الخبز، لينفقه الطفل بشراء حلوى وظل يلهو في الشارع، ليعذبه والده بضربه بسلك كهربائي.

كذلك تمكنت مباحث المنصورة من ضبط شخص عذب ابنته حتى الموت ودفنها بمقابر الأسرة حتى الموت، ليتم بعد البحث والتحري من القبض عليه، ليعترف بجريمته، وتبين وجود كسر بالجمجمة وإصابات مختلفة، وتم تحرير المحضر اللازم وترحيل المتهم لقسم بولاق لاستكمال التحقيقات.