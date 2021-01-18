شابان يحاولان الانتحار بـ«حبة الغلال» في الدقهلية.. والأسباب غريبة

أقدم شابان أحدهما من محافظة دمياط والأخر من محافظة الدقهلية، على تناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة»، محاولين الانتحار، اليوم الاثنين، أحدهما بسبب مروره بأزمة نفسية بعد إبلاغه بإصابة والده بفيروس كورونا، والثاني بسبب رفض أسرته زواجه من إحدى الفتيات التي يرتبط معها بعلاقة عاطفية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، قبل قليل، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بوصول المدعو «أحمد أ. م.»، 20 سنة، عامل، ومقيم قرية «كفر الميسرة»، بدائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط، مصاباً بحالة إعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة.

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وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى المستشفى، وبسؤال مرافقي الشاب، كل من شقيقته المدعوة «أمل»، 21 سنة، ممرضة بمعمل تحاليل، وابن خالته المدعو «أحمد م. ع.»، 22 سنة، طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، يقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، قررا بتناول المذكور أحد الأقراص السامة المستخدمة لحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد إبلاغه بإصابة والده بفيروس كورونا، مما أدى إلى حدوث إصابته بالتسمم، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم رقم 92 لسنة 2021 أحوال قسم أول المنصورة، وجاري إرساله إلى مديرية أمن دمياط جهة الاختصاص، للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث آخر، تبلغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مركز السموم بمدينة المنصورة، بوصول شاب يُدعى «أحمد م. ح.»، 28 سنة، عامل، مقيم بقرية «أويش الحجر»، دائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، قرر بتناوله قرص سام يستخدم لحفظ الغلال « حبة الغلة » مما أدى إلى حدوث إصابته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبته في الزواج من إحدى الفتيات بالقرية ورفض أهليته ذلك، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 604 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.