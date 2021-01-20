اقتصادي: النمو في مصر تزايد 12 ضعفا خلال 10 سنوات

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى المنظمات الهامة التي تضع النظم السياسية للدول التي تتبع اقتصاديات السوق ومصر انضمت في عام 2008 ومصر ستتحصل على السياسات الدولية في مجال الاستثمار والتنمية وزاد ذلك من حجم الاستثمار في مصر من خلال إشادة هذه المنظمة بالاقتصاد في مصر والتوصية للمستثمرين بالاستثمار في مصر حيث تضاعف 12 مرة منذ عام 2008 حتى عام 2018.

مصر تعاونت مع المنظمة لإصلاح النظام الجمركي

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc، أن آخر إشادة من جانب المنظمة تجاه مصر كانت في 19 ديسمبر 2020 عندما ذكرت أن الاقتصاد المصري واجه أزمة كورونا بقوة وبحزم لتفادي وجود خسائر ومصر تعاونت مع المنظمة لإصلاح النظام الجمركي بمصر وهذه المنظمة مهدت تعاون مصر مع البنك الدولي من أجل إنجاح إقراض مصر ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء كلمة في الذكرى الستين لإنشاء منظمة التعاون الاقتصادي موضحا أن المنظمة كان لها جهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، تحت شعار سياسات أفضل لحياة أفضل.

السيسي يثني على دور المنظمة في إصلاح الاقتصاد

وأثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دور المنظمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في عام 2020، والذي أثر اقتصاديا على مختلف دول العالم وقلل من معدلات النمو في جميع العالم عدا الصين ومصر وهما الدولتان الوحيدتان اللتان حققتا نموا مطردا ودخلت مصر المنظمة في عام 2008 وهي أول دولة عربية وإفريقية تنضم للمنظمة.