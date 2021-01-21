بعد مطالبة موسكو تمديد المعاهدة.. أبرز المعلومات عن «ستارت 3»

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إنه من الأهمية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت 3» مع الولايات المتحدة لـ5 سنوات، مضيفة في بيان، إنه أن التطبيق العملي لهذه الأفكار ينطوي على عمل صعب ومبتكر إلى حد كبير، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وقال الرئيس الأمريكي الجديد، في خطاب القسم إن بلاده تحتفل بالديمقراطية اليوم.

وأضاف بايدن، أن بلاده تعلمت مرة أخرى أن الديمقراطية ثمينة. الديمقراطية هشة، موضحا أنه في هذه الساعة لقد سادت الديمقراطية.، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وشدد الرئيس الأمريكي الجديد، على أنه رئيس لكل الأمريكيين، داعيا إلى بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن تمديد المعاهدة لـ 5 سنوات سيسهم في تحقيق النجاح في هذا المجال، معربة عن أملها في أن إدارة جو بايدن الجديدة ستتخذ موفقا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا.

وأكدت الخارجية الرورسية، أن موسكو مستعدة لهذا العمل بناء على مبادئ المساواة والمراعاة المشتركة للمصالح.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، قال في وقت سابق، إن بلاده على استعداد لحوار متبادل المنفعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن.

ونرصد أهم المعلومات عن معاهدة «ستارت 3»:

- المعاهدة دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011.

- المعاهدت تقضي بأن تقلص كل من روسيا والولايات المتحدة ترساناتهما النووية بحيث لا يتجاوز مجمل عدد أسلحه كل طرف، بعد 7 سنوات، 700 صاروخ نووي.

- نصت المعاهدة على ألا تزيد عدد الرؤوس القتالية عن 1550 رأسا كما لا يتجاوز كل طرف عدد 800 منصة إطلاق ثابتة وغير ثابتة.

- تعتبر معاهدة «ستارت-3» الوحيدة بين موسكو وواشنطن للحد من الأسلحة النووية.

- من المقرر انتهاء المعاهدة في 5 من فبراير المقبل.