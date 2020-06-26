خارجية روسيا: واشنطن تربط مصير معاهدة ستارت بمشاركة الصين في المفاوضات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن الإدارة الأمريكية تربط مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" بانضمام الصين إلى محادثات الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف، خلال محاضرة عبر الفيديو، اليوم: "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربطت مصير معاهدة ستارت بإمكانية تأمين موافقة الجانب الصيني في المستقبل القريب للمشاركة في المناقشات اللاحقة للنظام المستقبلي في هذا الصدد".

وأضاف ريابكوف: "أن الأمريكيين يريدون رؤية الصينيين على طاولة المفاوضات، وهم يستخدمون جميع مواردهم وإمكانياتهم قبيل وخلال المشاورات في فيينا".

وعقدت مشاورات في اليومين الماضيين في فيينا بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومبعوث الولايات المتحدة لمراقبة التسلح مارشال بيلينجسلي حول الأمن الاستراتيجي وإمكانية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3".

جدير بالذكر، أن معاهدة "ستارت - 3"، التي ينتهي العمل بها العام القادم، تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بالخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية.