لوبيز وجاجا وبروث.. نجوم أحيوا حفل تنصيب بايدن

لفت الأنظار خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تواجد عدد من النجوم، في مقدمتهم الممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز، والمغنية الأمريكية ليدي جاجا، والمغني الأمريكي غارث بروكس.

جنيفير لوبيز

وجنيفير لوبيز، فنانة متعددة المواهب، فإلى جانب كونها ممثلة هي مغنية ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة.

وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود. كما تعدّ أيضا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة بيبول إن إسبانيول فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

ليدي جاجا

والمغنية الأمريكية المعروفة ليدي جاجا التي غنت النشيد الوطني الأمريكي خلال الحفل، اسمها ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا، وهي مغنية أمريكية لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية. وهي معروفة بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل وكانت بدايتها الفنية في عام 2006، حيث غنّت جاجا في نوادي مدينة نيويورك، وفي الوقت نفسه كانت تكتب الأغاني لبعض المغنيين مثل بريتني سبيرز وأيكون الذي سمعها، وأعجب بصوتها وشارك معها بأغنية «ارقص فقط»، التي رشحت لجائزة غرامي كأفضل أغنية راقصة لعام 2008.

غارث بروكس

أما ترويال غارث بروكس الذي غنى أغنية خلال حفل تنصيب بايدن، وعقب الحفل حرص رؤساء أمريكا السابقين على تحيته ومصافحته، هو فنان أمريكي ولد في 7 من فبراير 1962، واشتهر بالموسيقى الريفية.

وقد تم إصدار ألبومه الأول المسمى على اسمه في 1989، وحقق أعلى ثاني مبيعات في قائمة ألبومات الموسيقى الريفية الأمريكية، بينما حاز المرتبة الثالثة عشر في قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم.

ونجح بروكس من خلال دمج عناصر الروك في تسجيلاته وعروضه الحية في تحقيق شعبية هائلة.

ومن خلال هذا النجاح والتقدم، تمكن من السيطرة على مبيعات الألبومات المتخصصة في الموسيقى الريفية، كما عمل أيضًا في ساحة عروض البوب الرئيسة مما أتاح له عرض الموسيقى الريفية على جمهورٍ أكبر.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد تفوق على منافسه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب منذ بداية الانتخابات الرئاسية، في حجم الفنانين المؤيدين له، حيث حظي بتأييد العدد الأكبر من نجوم هوليوود.