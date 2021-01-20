سفير بلجيكا بالقاهرة لـ«الوطن»: المبادلات التجارية سوف ترتفع هذا العام

تتميز العلاقات المصرية - البلجيكية بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة.. حيث كان هناك لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي السابق عام 2019، وشهدت بروكسل عدة زيارات لوزير الخارجية، وزيارات أخرى لعدد من الوزراء، وفى عام 2019 احتلت بلجيكا المقام الثاني للاستثمارات الأوروبية في مصر الذي بلغ 625 مليون يورو، كما قام 130 ألف بلجيكي بزيارة إلى مصر في السنوات الأخيرة.

عن العلاقات بين البلدين تحدث سفير بلجيكا بالقاهرة، فرانسوا كورنيه دى الزيوس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفي مجال السياسة، قال السفير: إن مصر وبلجيكا لديهما علاقات متنوعة وقديمة للغاية، وهى مستمرة في التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة.

على الصعيد السياسي، كان هناك لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل عام 2019.

وفي نفس العام، استقبلت بلجيكا سامح شكري، وزير الخارجية المصري، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع وزارة الخارجية البلجيكية، كما سبق له زيارتها عدة مرات في عدد من المناسبات لبحث التنسيق في الملفات الدولية وتعميق الشراكة المصرية - الأوروبية، وتطوير مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

وأضاف السفير، شهدت بروكسل عدة زيارات للوزير سامح شكري، من بينها زيارة في 2018، على رأس وفد مصر في الاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفى نفس العام، شاركت مصر في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، بالإضافة إلى أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية وغيرها.

وكانت هناك زيارات أخرى لعدد من الوزراء من بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير النقل، وزير التجارة والصناعة، مفتي الديار المصرية، وغيرهم، وهذه الزيارات تدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وتابع السفير: في عام 2020، استمرت الاتصالات بين السلطات، حيث تم عقد جلسة مشاورات سياسية عبر خاصية الفيديو كونفرانس بين مصر وبلجيكا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في يونيو 2020، وتأمل السفارة أن تتمكن من تنظيم زيارة لرئيس الوزراء البلجيكي لاسيما عند افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قال سفير بلجيكا: في عام 2019 احتلت بلجيكا المقام الثاني للاستثمارات الأوروبية في مصر الذى بلغ 625 مليون يورو.

وأعلن أن المبادلات التجارية سوف ترتفع إلى مليار ونصف المليار بين البلدين، ومن أهم الصادرات المصرية لبلجيكا الحديد والصلب والآلات والمعدات والخيوط والفواكه والملابس والسيراميك.

وفي الوقت نفسه، تتمثل الصادرات البلجيكية إلى مصر في مواد أولية ومعادن صناعية وآلات ومعدات وقطع غيار.

وأوضح أن الشركات البلجيكية تلعب اليوم دورًا رئيسيًا في المشروعات الكبرى في مصر مثل امتداد قناة السويس، أو المتحف المصري الكبير.

وأكد السفير أن الحكومة البلجيكية تشعر بالفخر بأنها ساندت عام 2019 مجهودات الحكومة المصرية في ترميم قصر البارون إمبان، وهو رمز مهم للعلاقة البلجيكية - المصرية منذ إنشاء مدينة هيليوبوليس في بداية القرن العشرين من قبل إدوارد إمبان، رجل الصناعة البلجيكي، وشريكه بوغص نوبار باشا.

وأكد أن البلجيكيين يتمتعون بخبرة ملحوظة في الأشغال العامة وأعمال التجريف والعديد من القطاعات الأخرى التي تعتبر ضرورية لتنمية البلاد، فالمتحف الكبير الجديد في الجيزة الهدية التي تمنحها مصر للعالم يقوم ببنائه أوراسكوم وBesix.

وتابع: سيسمح لنا هذا في عام 2021 بتسليط الضوء على المعرفة البلجيكية في مجال البناء، في بلد يحدث فيها تحول كامل مثل مصر.

إن وجود وحضور المهندسين البلجيكيين ليس بجديد، جسر إمبابة الأزرق أيضا تم بناؤه من قبل شركة بلجيكية هي بوم آند ماربنت.

وعلى المستوى الثقافي أيضًا، قال السفير: من خلال وجود علماء الآثار البلجيكيين في مصر أو من خلال وجود المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، فإن بلجيكا نشطة وموجودة.

وعن الزيارات أو المشروعات المرتقبة العام الحالي بين البلدين، أوضح السفير أن الأشهر الأولى من وجود الدبلوماسي في البلد المضيف مميزة جدا، حيث يقوم بتقديم نفسه للسلطات في هذه البلد، وعلى الرغم من وجود الصعوبات بسبب جائحة كورونا إلا أن السلطات المصرية قامت بالترحيب الشديد بي، مؤكدا، أن المصريون يتمتعون بكرم الضيافة.

وأعلن السفير، عن زيارته الإسكندرية قريبا، وأيضا المناطق الصناعية الجديدة، مضيفا، أن بلجيكا موطن لواحد من أكبر الموانئ في العالم وهو ميناء أنتويرب، حيث يقع في قلب منطقة صناعية واسعة في شمال أوروبا، لذلك فإن خطط الحكومة المصرية الطموحة لإنشاء مناطق صناعية على طول قناة السويس - تحظى باهتمام خاص لنا - وأنا على يقين إننا قادرون على إيجاد تعاون مشترك بين البلدين في هذا الصدد.

وأضاف: سوف أزور أيضا المدن السياحية التي يقوم السياح البلجيكيون بزيارتها للتمتع بالشمس، مؤكدا، أن 130 ألف بلجيكي قاموا بزيارة إلى مصر في السنوات الأخيرة، وهي من الوجهات السياحية الأولى للبلجيكيين، ويجب تقديم الدعم لهم في حالة وجود صعوبات بمساعدة السلطات المصرية.