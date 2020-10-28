إصابات قياسية بكورونا في بلجيكا ومطالب للأطباء المصابين بمواصلة العمل

سجلت بلجيكا 13.585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوميا بين 18و24 أكتوبر الجاري، أي بزيادة قدرها 40% عن الأسبوع السابق لتلك الفترة.

وقالت سلطات الطوارئ هناك إن القدرة الاستيعابية لأسرّة وحدات العناية المركزة قد تصل إلى أقصى مستوى لها في غضون 15 يوما وفقا لقناة سي إن إن.

وطالبت السلطات في مدينة لييج البلجيكية الأطباء بمواصلة العمل حتى إن كانوا يحملون فيروس كورونا، بسبب تصاعد عدد المصابين في المستشفيات.

وتقدر الإحصائيات أن ربع الأطباء مصابون بمرض كوفيد 19. وطلبت 10 مستشفيات من الأطباء المصابين بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم الأعراض أن يعودوا إلى أماكنهم ومباشرة العمل.

وقال رئيس اتحاد نقابات الأطباء لبي بي سي إنهم اضطروا إلى الأمر من أجل حماية المنظومة الصحية من الانهيار، خلال أيام.

واعترف الدكتور فيليب ديفوس بمخاطر انتقال الفيروس من الأطباء المصابين إلى المرضى.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم- أنه تم تسجيل 12.727 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن معدل دخول المستشفيات بلغ 502 حالة يوميا بزيادة قدرها 88%.

وأضاف المعهد أنه تم إدخال 5.554 شخصا إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19" بنسة 9%، وتم نقل 911 في العناية المركزة بنسبة 7%، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 547 حالة دخول جديدة 85% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المعهد إنه تم تسجيل 60 حالة وفاة يوميا حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 11000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء في بلجيكا.

يذكر أنه منذ ظهور الجائحة في بلجيكا أصيب 347.289 شخصا بالفيروس، وانتشر (كوفيد-19) مؤخرا في مناطق بروكسل العاصمة وفي "لييج" و"شارلوا" إضافة إلى "أنتورب" التي كانت بؤرة للفيروس منذ ظهوره.