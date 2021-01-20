محللة سياسية: هناك تهديدات من جماعات يمينية متطرفه ضد «بايدن»

قالت هديل عويس، الكاتبة والمحللة السياسية، إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيواجه الكثير من المشكلات داخل البلاد، مثل أزمة فيروس كورونا، والأخرى الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، وأثرت على مختلف القطاعات في البلاد.

لا يزال هناك تهديدات من الجماعات اليمينة المتطرفة للرئيس الأمريكي

وأضافت هديل عويس، خلال مداخلة لها عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن القوات الأمنية تعاملت كإجراءات احترازية لمنع وجود أية اختراق أمني، بعدما تلقوا تهديدات من قبل عددا من الجماعات الإرهابية: «لا يزال هناك تهديدات من الجماعات اليمينة المتطرفة للرئيس الأمريكي الجديد، والإرهاب داخلي ومازال تهديده موجود».

وأوضحت المحللة السياسية، أن الرئيس الأمريكي الجديد يرغب في التركيز على مشكلات الداخل في أول 100 يوم، وهو السبب الرئيسي في عدم حديثه عن سياساته الخارجية خلال تلك الفترة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

العودة لاتفاقيه باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية

وأكدت هديل عويس، أن الرئيس الأمريكي الجديد سيصدر حزمة جديدة من القوانين الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا، والعودة لاتفاقيه باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وإصدار قانون هجرة شامل يرفع به قرار منع السفر من عدد من الدول المسلمة كسوريا واليمن.

وأشارت الكاتبة إلى أن الرسائل التي تركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخليفته جو بايدن لا يعلم أحدا محتواها، ولكن سيفصح عنها من قبل الأخير، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت هديل: «مجلس الشيوخ سيقسم اهتمامته بين محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتصديق على اعضاء الحكومة الجديدة التي سيجلبها الرئيس جو بايدن».