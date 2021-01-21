إبراهيم عيسى: الديمقراطية لها عيوب وثغرات.. لكن بديلها أسوأ بكثير

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشهد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يُعد انتصار للديمقراطية على الدكتاتورية وعبادة الفرد الواحد والزعيم الأوحد، «النهاردة يوم جميل للديمقراطية، انتصرت في العالم كله في مشهد اليوم، بصرف النظر التوافق أو الاختلاف مع بايدن».

فكرة الديكتاتورية

وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن هناك الكثيرين حول العالم لديهم رغبة إلى السعي لفكرة الديكتاتورية والاستبداد ويكرهون الديمقراطية، ونقيض الديمقراطية هو الاستبداد سواء ديني أو سياسي، الديمقراطية فيها عيوب وثغرات، ولا يوجد نظام قادر على التعبير عن الديمقراطية بشكل مثالي.

الديمقراطية تنقذ أمريكا

وتابع : «لكن البديل عن الديمقراطية أسوأ منها بكثير، والمشهد شديد الأهمية في العالم كله لأن أمريكا تؤثر على العالم بسياساتها الجيدة والسلبية وتؤثر في العالم بقوة، وها هنا نرى اليوم الديمقراطية تنقذ أمريكا من الفوضى».

خبرات عظيمة

وقال الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، إن جملة انتصار الديمقراطية التي استعان بها بايدن اليوم في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة هي مفتاح دخوله إلى البيت الأبيض، لافتا إلى أن بايدن من تيار وسط وشخصية توافقية لها خبرات عظيمة ويستطيع تضميد جراح أمريكا.

وأضاف فندي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن جو بايدن له خبرات عظيمة ويستطيع أن يأخذ أمريكا لمكانتها المعهودة عالميا التي عهدها الأمريكيون والعالم، مشيرا إلى أن له خبرة كبيرة وهو من أصغر 6 أشخاص دخلوا مجلس الشيوخ الأمريكي في السبعينات.

وتابع: «جو بايدن لديه قدرة ذهنية وعاطفية تؤهله لقبول الاختلاف مع الآخرين والدليل على ذلك اختيار كامالا هاريس نائبه له في حملته الرئاسية رغم اختلافهما مما يدل قبوله بالاختلاف وأنه يؤمن بالعدالة وأنها ما زالت ناقصة».