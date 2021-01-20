بريد الوطن وجّهوا بتقوية «المحمول» بأم دينار يا مسئولى «القومى للاتصالات»

نعانى نحن مستخدمو خطوط المحمول يومياً، بقرية أم دينار فى محافظة الجيزة، بسبب ضعف شبكات شركات «فودافون - أورنج - اتصالات»، بل وانعدام الشبكة نهائياً على خطوط المحمول فى معظم مناطق القرية، وهو ما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين يومياً.. اتصلنا مراراً وتكراراً بخدمة عملاء الشركات المذكورة، فلم يقدّموا لنا حلولاً لمعاناتنا.. نناشد «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» التوجيه العاجل لشركات الاتصالات الثلاث بتقوية الشبكات، وإيجاد حلول عاجلة لضعفها وانعدامها، بما يضمن تواصُل مستخدمى المحمول جيداً، وعدم تعطيل مصالحهم، كما نهيب بشركات المحمول الثلاث سرعة الاستجابة.

رزق عبدالمنعم خليف

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