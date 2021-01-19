بريد الوطن.. التوك توك «متهم ومظلوم»

ما زال الشارع المصرى يتحدث عن التوك توك، فريق يضعه موقف المتهم وآخر يقول عنه إنه مظلوم، وفريق يراه أنه المتهم المظلوم، وهذا الفريق يجانبه الصواب فى تحليله، فالتوك توك متهم لأنه يسير فى عكس الاتجاه ويقوده بعض أطفال صغار أو مدمنو المخدرات وغيرهم، يستخدمه البلطجى فى سرقات وخطف وقتل وتحرش، لا تتوافر فيه عوامل الأمان الكافى، ومكبرات الصوت بداخله، يسير ببعض الطرق غير المسموح له السير فيها، ولا تأمين على الراكب أو السائق، وعندما يحدث خلاف بين الراكب وسائقه أو مواطن يسير ويصدم أو يصاب منه يتجمع كل سائقى التكاتك ويتشاجرون مع هذا الراكب أو المواطن، وقد تحدث له إصابات خطيرة.

ومظلوم لا يوجد له قانون مرور يعطيه الترخيص كمركبة عليها الالتزام بقواعد المرور التى تنظم عمله من حيث الفئة العمرية لقائده، والكشف الدورى عليه، لخلوه من تأثير المخدرات والمسكرات، وصحيفة أحوال السائق، والتزام صاحبه أو من يقوده بحمل رخصة مسجل بها جميع بيانات المركب من موتور وشاسيه، ومدة الترخيص، والفحص المستمر للمركبة والعمر الافتراضى لها، وجودته من حيث راحة الراكب وتأمينه وغيرها.

رفعت يونان عزيز، قلوصنا - سمالوط - المنيا

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