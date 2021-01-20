عاجل.. بايدن يتجه إلى البيت الأبيض رفقة عائلته سيرا على الأقدام
كتب:
نورهان نصرالله
11:06 م | الأربعاء 20 يناير 2021
جو بايدن وعائلته
خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن من السيارة الرئاسية التي يطلق عليها «الوحش»، ويسير إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن، وأفراد عائلتهم، وركض بايدن إلى منطقة الصحافة وصافحهم بقبضته، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».
وأرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول بريد إليكتروني للصحفيين، تضمن الاتصال الأول بين إدارة الرئيس بايدن والهيئة الصحفية للبيت الأبيض نسخة من خطاب تنصيبه.