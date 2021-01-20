طبيب نفسي عن اتهامات تحرش عمرو وردة المستمرة: لم يكتمل نضوجه

رغم مرور عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني بمشكلات تتعلق باتهامه بالتحرش، إلا أن تلك الاتهامات عادة مرة آخرى للظهور، حينما أدعت فتاة تدعى «فيدرا»، مقيمة بالإمارات، تحرش «وردة» بها، وذلك خلال محادثات بينهما على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الواقعة عبر تطبيق «سناب شات»، حيث أرسل لها رسائل، زعمت فيها أنه طلب منها الحضور إليه في الفندق على أنها زوجته، وسيتم إبلاغ إدارة الفندق بذلك، ونشرت تلك الرسائل عبر ستوري «واتس آب» الخاص بها.

نفسي: بحاجة إلى أحد أفراد أسرته بجانبه لتقويم سلوكه

الدكتور محمد هاني، أخصائي الطب النفسي، أوضح أن ما يفعله عمرو وردة لاعب نادي «باوك»، وتكراره لأفعال التحرش بصفة مستمرة دون تقدير لأي عواقب، يعد إشارة على أنه مازال لم يكتمل نضوجه بعد، ولا يمتلك القدرة على التحكم في ضبط انفعالات هذه الرغبات.

وأضاف هاني لـ«الوطن»، أن ذلك يظهر واضحا من عدم تعلمه من أخطائه وأزماته السابقة، واستمراره في تكرارها مرة آخرى دون الاهتمام بتوابع الأمور، مشيرا إلى أنه لا يدرك في تفكيره أن ذلك من الممكن أن يؤثر على مستقبله الرياضي والشهرة التي نالها، ويغفل دوره كقدوه للشباب.

وتابع أخصائي الطب النفسي، أن عمرو وردة، بحاجة إلى تقويم سلوك، ومحاولة تغير ميوله في عادة التحرش، لافتا إلى أن يجب أن يتواجد أحد أفراد أسرته بجانبه، يقدم له النصح باستمرار، ويعمل على تقويم سلوكه، وأن يكون لهم دور في تنسيق حياته، وتوجيه نصائح الزواج والارتباط الرسمي له.

نادي «باوك» ليست لدينا معلومات بواقعة تحرش عمرو وردة الجديدة

وعلق المسؤول الإعلامي لنادي «باوك» اليوناني، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن النادي ليست لديه أي معلومات عن تلك الواقعة، وفي حال التأكد منها، سيتم إجراء تحقيق مع اللاعب واتخاذ موقف حازم منها.