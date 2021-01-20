التحريات: فني الكومبيوتر هدد سيدة الأعمال بنشر فيديو إباحي (مستند)

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة ابتزاز سيدة أعمال مصر الجديدة وتهديدها بنشر فيديو صوره لها فني كومبيوتر أثناء ممارستهما الرذيلة، حتى تمكن من الإستيلاء على اكثر من 3 ملايين جنيه منها على دفعات، بحجة أن المبالغ لأشخاص حصلوا على الفيديو لضمان عدم نشره.

وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة جنايات القاهرة التي نظرت محاكمة المتهم، وقررت التأجيل للشهر المقبل، ونشرت «الوطن» في الجزء الاول من التحقيقات اقوال السيدة المجني عليها التي أدلت بتفاصيل صادمة حول علاقتها بالمتهم التي بدأت من اتصال على احد التطبيقات وانتهت بإقامة علاقة غير شرعية صورها المتهم خلسة، وصولا لتفاصيل حصوله على أموال منها.

وتنشر «الوطن» في هذا الجزء ما توصلت إليه تحريات مباحث قسم مصر الجديدة، كونها من الأدلة التي تضمنتها أوراق القضية.

واستمعت النيابة العامة لاقوال الضابط أحمد محمد وهبه، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، القائم بالتحريات والضبط في الواقعة، في جلسة تحقيق عُقدت في سراي النيابة، وكان نصها التالي:

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: المجني عليها حضرت لديوان القسم وأبلغت عن الواقعة، وتم تكليفي باجراء التحريات حولها وثبت صحتها، وأن مرتكب الواقعة هو وليد محمد عبد الغني، حيث صور فيديو دون رضاء المجني عليها لهما أثناء مواقعتها في شقتها بمصر الجديدة وحصل على اموال منها، وتم عرض المعلومات على النيابة العامة والتي أمرت بضبطه واحضاره، وبدأنا في رصد المتهم وتمكنت من القبض عليه.

وتابع الضابط: «بتفتيش المتهم عثرت معه على هاتف أسود اللون، وبفحصه تبين وجود فيديو المجني عليها، فضلًا عن محادثات بينهما على تطبيق «واتس اب» وهو يهددها، فضلًا عن هاتفين أخرين استخدمهما في تهديد المجني عليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياتي اعترف بصحة الواقعة وانه تعرف على المجني عليها في غضون عام 2017، وانه تمكن من تصويرها في اوضاع مخلة، ثم تمكن من اختراق هاتفها المحمول وتمكن من صناعة فيديو لها، وهددها بنشره كما حصل منها على أموال طائلة».

وتابع الضابط: «وأقر المتهم أمامي خلال مناقشته، أنه تمكن من تهكير هاتف المجني عليها واستخدم برامج مخصصة لتقطيع وتصنيع الفيديوهات، وأنه حصل على أموال طائلة منها لعدم نشرها على مواقع التواصل، وأقر أن البرامج على جهاز كومبيوتر خاص به، وأرشد عن مكانه».

س: ما مضمون ذلك التهديد؟

ج: هو كان بيهددها بنشر المقطع اللى مصوره وإرساله لكل معارفها والأرقام اللى كان واخدها من تليفونها.

س: ما وسيلة ذلك التهديد؟

ج: هو كان بيتصل بيها هاتفيًا وبيغير صوته لصوت راجل كبير ويطلب منها فلوس ويهددها بالفيديوهات عشان ما يفضحهاش وكمان كان بيعملها رسائل مكتوبة على ا«لواتس اب» بيهددها فيها برضه ويبعتلها أجزاء من الفيديوهات وصور ليها عشان يجبرها على دفع الفلوس أو يفضحها.

س : أين تم حفظ المشاهد المصورة للمجني عليها؟

ج: على جهاز محمول كان مع المتهم لما تم القبض عليه.

س : وما مدى قيام المتهم بالتحصل على أموال من المجني عليها؟

ج: هو كان بياخد منها فلوس بعد تهديدها.

س: أين قبضت على المتهم؟

ج: قبضت عليه في شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، أثناء إعداد كمين له.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج : لا.