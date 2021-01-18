فيديو إباحي يكشف قصة سيدة مصر الجديدة مع شاب أصغر منها بـ30 عاما

30 سنة هو الفارق الزمني بين سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا وشاب 35 عامًا، ربطتهما علاقة بدأت بطلب صداقة على «فيس بوك» وانتهت بمقطع فيديو ساخن أثناء ممارستهما الرذيلة، وكذلك ابتزاز انتهى إلى استيلاء الشاب على 3 ملايين جنيه من السيدة.

1- بلاغ من سيدة مصر الجديدة

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، ومباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الكشف عن تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من سيدة في العقد السابع من عمرها لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتعرضها للنصب والابتزاز من قبل شاب، مشيرة إلى أنه استولى منها على مبلغ مالي.

2- صداقة على «فيس بوك»

بمجرد تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في تتبع خط سير الشاب المتهم، وتمكنت من تحديد هويته، وتبين أنه شاب في العقد الرابع من عمره، وأنه على علاقة غير شرعية بالسيدة التي تقدمت بالبلاغ ضده.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بطلب صداقة على «فيس بوك»، وتطورت العلاقة بينه وبين السيدة إلى علاقة محرمة استمرت عدة أشهر.

3- المتهم يعترف بتفاصيل الواقعة: كان بالتراضي

وكشفت التحريات أن المجني عليها فوجئت بأن الشاب كان يقوم بتصوير العلاقة «فيديو» دون علمها، وبدأ فى ابتزازها والاستيلاء منها على مبلغ مالي قيمته 3 ملايين جنيه.

وبناء على ذلك، تم استئذان النيابة العامة وأُلقي القبض على المتهم، وتم تحريز هاتفه المحمول، وبمواجهته اعترف بالواقعة قائلًا: «كله كان بالتراضي».