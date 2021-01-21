الإجازة في زمن كورونا.. 5 تطبيقات تحتاجها للتعلم والتسلية

بدأت إجازة منتصف العام الدراسي، الذي يعتبر من بين الأطول في تاريخ الدراسة المصرية، حيث من المقرر أن تستمر إلى 20 فبراير المقبل، وبذلك تكون الإجازة 36 يومًا، وذلك بسبب جائحة كورونا، ويمكن للآباء استغلال تلك الفترة في تسليم أطفالهم وأنفسهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المسلية.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها للقراء، أهم التطبيقات الترفيهية التي يمكن أن تستعين بها الأم لتسلية الأطفال خلال فترة إجازة نصف العام..

تطبيق Oh, What a Tangle!

إذا كنت تسعى لتنمية مهارات الطفل، فتطبيق Oh, What a Tangle! واحد من التطبيقات المهمة، حيث يحتوى على قصص مسلية، لتنمية خيال الأطفال، ويحكي عن قصة كيكي الصغيرة التي ترفض تصفيف شعرها، ثم ينمو شعرها ليصبح مثل «تانجلد» ويكون غابة فيها حياة غريبة ومضحكة.

تطبيق Math Practice Flash Cards

من قال إن الألعاب للتسلية فقط؟، حيث يمكن التعلم منها أيضا، فمن خلال تطبيق Math Practice Flash Cards وهو عبارة عن لعبة بسيطة تمكن الطفل من استخدام العمليات الحسابية الأربعة «الجمع، الطرح، القسمة، الضرب» من خلال استخدام البطاقات التي لم يتم الإجابة عليها.

تطبيق Riddle This

إذا كنت ترغب في تطبيق يمكنك من خلاله المشاركة في تطبيق يساعدك على تنمية مهاراتك العقلية، في حل الألغاز فيمكنك أن تستخدم تطبيق Riddle This الذي يحتوى على أكثر من 600 لغز، مقسمة على 7 أقسام مختلفة، وحتى يمكنك اختيار «نظامي الخاص» التي يمكنها أن تختار ألغاز عشوائية تختلف صعوبتها بالطبع.

تطبيق 123s ABCs Handwriting Fun SET

إذا كنت تبحث عن طريقة يتمكن منها طفلك من التعلم يمكن استخدام تطبيق 123s ABCs Handwriting Fun SET الذي يعلم طفلك فن الخط والنحو وأحرف الهجاء. ففهم كل رسالة تمت كتابتها هو طريقة مثالية لضبط حروف اللغة بكاملها.

هذا التطبيق له استخدامات أخرى، حيث يعتبر أيضا أداة لتعلم طريقة سليمة في الكتابة باستخدام طريقة Zaner blaner التي تشمل الأرقام و أشكال الحروف المتنوعة.

تطبيق Slide for Reddit

هذا التطبيق واحد من أكثر البرامج التسلية، فهو يمنحك عددا كبيرا من الصور والمعروضات الغريبة التي يشاركها مستخدمو التطبيق حول العالم، فهو يتنوع في المعلومات والثقافات الغريبة من حول العالم

من التطبيقات المسلية، فهو يمنحك مجموعة لا نهائية من المعروضات الغريبة من الصور، والمعلومات المرتبطة بتلك الصور، والتي يشاركها مستخدمو التطبيق حول العالم، ما يمنح التطبيق ميزة التنوع في المعلومات والثقافات المختلفة من المشتركين فيه حول العالم.