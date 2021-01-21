ليبيريا تثمن تقديم مصر شحنة من المساعدات الطبية في سبتمبر الماضي

أعرب نائب وزير الخارجية الليبيري هنرى بواما فاهنبولا، عن تقدير بلاده لكافة أوجه الدعم والمساندة من جانب مصر لليبيريا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «الشرق الاوسط»

وثمن فاهنبولا، خلال لقاء عقده مع السفير المصري في ليبيريا أحمد السيد هلال، تقديم مصر شحنة من المساعدات الطبية إلى بلاده في سبتمبر 2020، لدعم جهودها لمكافحة فيروس كورونا السمتجد «كوفيد 19».

وأكد فاهنبولا، تطلع بلاده للاستفادة من التقدم المصري في المجال الطبي لتوفير العلاج للحالات المرضية الليبيرية في المستشفيات المصرية، وكذا تعزيز التعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين بما يسهم في رفع مستوى القدرات والمهارات للدبلوماسيين الليبيريين.

وشدد هلال، على حرص مصر على تطوير العلاقات مع دولة ليبيريا في كافة المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري الداعم لجهود حفظ السلام في ليبيريا واستعداد مصر لمواصلة دعم جهود التنمية في البلاد.

وقدم هلال، التهنئة للحكومة الليبيرية بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الليبيري في ديسمبر الماضي، مؤكدا أهمية التحرك في الفترة المقبلة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع، مشيرا إلى تميز علاقات التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

وفي سياق آخر، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة، مشيرة إلى أن مصر دائما لا تتأخر عن اشقائها فى السودان.

وجاء ذلك عقب وصولها، مساء أمس، لمطار الخرطوم الدولى، حيث كان في استقبالها وزير الصناعة والتجارة السودانى مدنى عباس مدنى، وسفير مصر لدى السودان حسام عيسى.

وأشارت «جامع»، إلى أن الزيارة تأتي في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة 38 لمعرض الخرطوم الدولى، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان.

وأعربت «جامع»، عن أملها في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان، لافتة إلى وجود تشاورات ومباحثات مستمرة بين الجانبين من أجل تحقيق هذا الهدف، معبرة عن امتنانها للجانب السودانى على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى.

وأوضحت «جامع» في وقت سابق، أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، فيما يخص تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل الخبرات في هذا المجال، مشددة على أن مصر لن تتأخر أبدا عن الأخوة في السودان، نظرا للأواصال المرتبطة بين الأشقاء في البلدين.

وقالت جامع، إنها ستحضر عددا من الفعاليات من أهمها معرض الخرطوم الدولى وتتشرف مصر بأنها ضيف شرف في المعرض لهذه الدورة، مشيرة الى وجود أكثر من 60 شركة مصرية عارضة في قطاعات مختلفة تتجاوز 8 قطاعات للمنتجات المصرية لصنع مجال أوسع للتبادل التجاري بين مصر والسودان

وأعلنت وزيرة التجارة، عن توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات خاصة في هذا المجال بالاضافة الى حضور عدد من رجال الأعمال الذين لديهم رغبة للاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

فيما أعرب مدني، عن ترحيبه بالوفد المصرى، مؤكدا أن تنمية التعاون الصناعى المشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في تطوير وتحديث الصناعة السودانية.