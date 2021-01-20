وزيرة التجارة تتجه إلى السودان للمشاركة في الدورة 38 لمعرض الخرطوم

تغادر نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة، اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهةً إلى العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولى والذي يعقد خلال الفترة 21–28 يناير الجاري.

«جامع» ترأس الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري السوداني المشترك

ومن المقرر أن تعقد جامع، خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين الحكوميين بالسودان تتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار بهدف بحث أوجه تعميق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كما تترأس وزيرة التجارة، خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري السوداني المشترك بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

وتوقع جامع أيضاً، مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير بيئة الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة السودانية.