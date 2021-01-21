شقيق ياسمين عبدالعزيز يدافع عن أصحاب واقعة «التورتة الجنسية»

أعرب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن استياءه الشديد من الهجوم الذي تعرض له سيدات نادي الجزيرة، على خلفية احتفالهن بعيد ميلاد أحدهن، من خلال تورتة على شكل مجسمات لأعضاء جنسية.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مع احترامي ليكم.. وآسف على اللي هقوله.. الراجل بيطلع عضوه الحقيقي في الشارع ويفك زنقة ومحدش بيعمل له حاجة.. البلد دي هتفضل في ازدواجية التفكير كده وكل حاجة فيها تتكيل بمكيالين إلى أن يطبق فيها قانون واضح».

وتابع وائل عبد العزيز، قائلا: «وبلاش غلط في السيدات الكبار، لأن كل واحد عنده بلاوي بس لسه مجاش اللي يصورك.. السن ده بيبقى المخ على قده ومرض الزهايمر بيبقى في أوله نسيان مؤقت..كله شيخ حتى تأتي العاهرة».

وكانت الإعلامية أيتن الموجي، ابنة الفنان نجاح الموجي، كان لها رأيًا موازيًا لرأي الفنان وائل عبد العزيز، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستات على ترابيزة لوحدهم.. مش عاملين إعلان عن الجاتوهات.. والله ما كان حد هيحس بيهم.. لولا السوشيال زفت.. بدليل إن المشهد خلص، محدش على ترابيزة حواليهم قام نده الأمن مثلا».

وقالت آيتن الموجى، إن الأزمة الحقيقية تقع على عاتق صديقتهم التي سربت تلك الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة بقولها: «ولا حد أتخانق معاهم وقال لهم: إيه قلة الأدب دي.. يعني فعلا لا حد شافهم ولا حد حس بيهم.. الـ(..) اللي باعتهم بقى، وسربت الصور هي اللي خلت الدنيا عرفت.. العالم في أمور كتير أهم من التفاهة دي والله.. أنا شخصيًا شايفة دمهم خفيف ومبهجين».