اعتبارا من 14 يونيو.. وائل عبد العزيز وكيلا لوزارة التضامن بالدقهلية

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بندب وائل أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، للعمل مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اعتبارًا من 14 يونيو الجاري لمدة عام أو لحين شغل المنصب.

وصدر القرار الذي حمل رقم 225 لسنة 2020، لبلوغ السيد عبد الفتاح يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية السن القانوني المقرر لترك الخدمة (60 عامًا) في 14 يونيو الجاري.

وتقدم السيد عبدالفتاح يوسف وكيل الوزارة وجميع العاملين بمديريه التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على ثقتها بندب الدكتور وائل عبدالعزيز مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي.