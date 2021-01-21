إشادات من الجمهور بدور سلوى عثمان في مسلسل «لؤلؤ»: فنانة محترمة

إشادات عديده حازت عليها الفنانة سلوى عثمان في مشهد لقائها بابنتها «لؤلؤ» بعد غياب سنوات، والذي تصدر قائمة «تريند» على موقع «يوتيوب».

وتنوعت تعليقات المتابعين علي أداء الفنانة سلوى عثمان، فقال أحدهم «فنانة قديرة ومحترمة، أحسنت الدور»، وقال آخر "سلوى عثمان رائعة ومبدعة»، وقال ثالث "الصراحة أبدعت في الدور، وفعلًا بتعرف تمثل»، وتابع آخر بالقول "تستحق التقدير طبعًا.. بصراحة دورها ممتاز»، فيما ذكر شخص آخر «مشهد رائع من ممثلة مبدعة.. تستحق كل التقدير».

سلوى عثمان: «لؤلؤ» مسلسل يستحق المشاهدة

وقالت سلوى عثمان في مداخلة سابقة لها عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المسلسل أحدث ضجة كبيرة، والجمهور متشوق لرؤية باقي أحداث المسلسل، لأنه يستحق المشاهدة، مشيرة إلى أن مي عمر بذلت مجهودًا كبيرًا فيه، وأن «شغلها جيد جدًا، ومتألقة في عملها، خاصة أن المسلسل كان بمثابة تحد كبير جدًا لها، واستطاعت أن تثبت نفسها فيه».

وتألقت سلوى عثمان تألقت رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان خلال مسلسل «البرنس»، وتصدرت التريند بعد مشهد صدمتها في أبنائها بعد تدبيرهم لموت أسرة شقيقهم، والذي جسد دوره الفنان محمد رمضان.

مي عمر تحتفل بتصدر التريند

واحتفلت الفنانة مي عمر مع جمهورها عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بتصدر مسلسلها «لؤلؤ» التريند، وعلقت قائلة «الحمدلله تريند رقم واحد على اليوتيوب».

كما تصدرت اولي حلقات المسلسل التريند في أولى بطولات مي المطلقة، في عدد من الدول العربيه مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والإمارات والكويت والعراق.

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.