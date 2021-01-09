داليدا.. معلومات عن الصوت الحقيقي لـ مي عمر في مسلسل «لؤلؤ»

حالة من الجدل أثارتها الفنانة مي عمر في مسلسل «لؤلؤ»، بعدما ظهرت خلال التسع حلقات الأولى وهي تغني، ما دفع الجمهور للتساؤل عن طبيعة صوتها في العمل الدرامي، بعد أن تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمد محمد سامي مشرف الإخراج على المسلسل بكتابة على تتر بداية المسلسل أغاني «لؤلؤ» بصوت داليدا، وأغاني «كاميليا» بصوت آية خفاجة.

وبالبحث عن المطربة «داليدا»، اتضح أنه يرجع إلى مطربة تدعى نور عبدالسلام، والمخرج محمد سامي قرر تغيير اسمها حتى يثير الجدل حول المسلسل بصوتها، ويظن البعض أن مي عمر هي من تقوم بالغناء .

مي عمر تتعرض لهجوم شديد على سوشيال ميديا

وتجسد مي عمر خلال المسلسل شخصية «لؤلؤ»، عبر رحلة صعود مطربة تواجه الكثير من العقبات في حياتها، حيث تتربى في ملجأ إلا أن تغير الصدفة حياتها.

وتعرضت مي عمر لهجوم من بعض رواد سوشيال ميديا، بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، وردت قائلة، «جاتلي الرسالة دي من مسؤول السوشيال ميديا، أيا كان هو وهي مين صاحب الحرب والحسابات الوهمية بقول لها ربنا يصلح حالك ويهديكي، لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله وفي التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، هنبقى أحسن بكتير لو كل واحد ركز في نفسه، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم، ولا حتي بمليون أكاونت وهمي، بوعدكوا بحلقات أقوى وأقوى في مسلسل لؤلؤ».

وتدور أحداث «لؤلؤ» في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي.