تفاصيل الكلمة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن من داخل البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، على بدء عهد جديد للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعمل لصالح الشعب الأمريكي، طالبا من فريق عمله العمل بصدق لصالح البلاد.

وأوضح بايدن، خلال كلمة من داخل البيت الأبيض مخاطبا الشعب الأمريكي وأعضاء إداراته، أنه "سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأمريكيين باحترام" وأنه "سيتحمل مسؤولية أي خطأ يمكن أن يرتكبه".

وخلال كلمته، تلا بايدن على أعضاء إدارته، الذين استمعوا إلى كلمته عبر الفيديو، القسم على الولاء للولايات المتحدة والدستور الأمريكي، والذين بدورهم رددوه إيذانا ببدء عهد جديد.

وقال الرئيس الأمريكي الجديد إنه سيدعم حرية الصحافة والتعبير والشرف، لافتا إلى أن "التاريخ والشعب الأمريكي سيحاكمنا".

وشدد على أن أبرز التحديات هي توزيع لقاحات كورونا، وعلى ضرورة العمل على تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وذكر بايدن: "علينا أن نتخلص من العنصرية الممنهجة التي تعاني منها البلاد".

وبعد أدائه القسم الدستورية، تحدث بايدن في خطابه الأول لأكثر من ربع ساعة، كرئيس للولايات المتحدة، بالتشديد على أهمية الديمقراطية قائلا: "هذا هو يوم أمريكا، هذا هو يوم الديمقراطية، أمريكا اختبرت، وكانت على قدر التحدي، نحن نحتفل بالديمقراطية اليوم، ورغبة الشعب تم سماعها اليوم، الديمقراطية ثمينة، واليوم انتصرت الديمقراطية".

وأضاف "القصة الأمريكية لا تعتمد على بعض منا، بل علينا جميعا، نحن شعب جيد، لقد أنجزنا الكثير، لكن لدينا الكثير من العمل".

كما تحدث بايدن عن عدد من الوعود والأهداف التي يسعى لتحقيقها كرئيس للبلاد، والتي يحتاج فيها لوحدة الشعب كي يساعدوه على تحقيقها.

وقال الرئيس الأمريكي الجديد: "بالوحدة نستطيع فعل الكثير، نستطيع أن نؤمن للشعب وظائف جيدة، يمكننا وضع أطفالنا في مدارس آمنة، يمكننا تجاوز الفيروس القاتل".

وأضاف "يمكننا إعادة تأسيس الطبقة الوسطى، ويمكننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ونجعل أمريكا قوة عظمى مجددا".

وتابع: "الاختلاف لا يجب أن يكون بداية للتحارب والتناحر ويجب أن نحترم قيم بعضنا، أحيانا سنحتاج يد المساعدة، وأيام أخرى سيطلب منا مد يد العون، هكذا هي الحياة".