جو بايدن يعلن 20 يناير يوما وطنيا للوحدة

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، 20 يناير يوما وطنيا للوحدة، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه سيوقع عددا من الأوامر التنفيذية.

وكان «بايدن» قال في وقت سابق من اليوم، إنه «لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها»، مضيفا في أول تغريدة كرئيس للولايات المتحدة، أنه يتوجه إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، للعمل من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية.

وتسلم جو بايدن شفرة الأسلحة النووية، وللمرة الأولى في التاريخ تتطلب عملية النقل التي عادة ما تكون سرية، مرحلتين.

وبسبب رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، المشاركة في حفل تنصيب بايدن، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاما، فإن نقل الشيفرات النووية تطلبت هذا العام نسختين الحقيبة النووية، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

https://twitter.com/i/status/1351953387584167939

وأظهرت لقطات لمغادرة ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن أنه لم يترك الحقيبة النووية في البيت الأبيض.

وغادر دونالد ترامب، اليوم، العاصمة الأمريكية «واشنطن»، متوجها إلى فلوريدا، بعد كلمة ألقاها على أنصاره في قاعدة «أندروز» المشتركة، فيما قالت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، إنه كان أعظم شرف لها أن تكون السيدة الأولى للبلاد.

وشارك مايك بنس نائب ترامب، اليوم، في مراسم تنصيب بايدن في «الكونجرس»

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يتطلع إلى العمل مع بايدن بشأن أولوياتهما المشتركة.

وأعلنت بريطانيا أنها تأمل في التوصل العاجل إلى اتفاق مع إدارة بايدن، حول التخلي عن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق نزاع تجاري قديم بين «إيرباص» شركة صناعة الطائرات التابعة لشركة «إيه أيه دي أس» EADS، الشركة الأوروبية للصناعات الجوية و«بوينج»، أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات.