من أول رئيس يهاتفه جو بايدن؟.. متحدثة البيت الأبيض تجيب

كشفت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن أول الاتصالات الخارجية التي سيجريها الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن بيير جيمس ترودو.

وظهرت جين بساكي لأول مرة كمتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة كورونا والتي تعد الهدف الأول لإدارة الرئيس جو بايدن.

وتحدثت ساكي عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن والتي وصل عددها إلى 15 أمرا تنفيذيا من ضمنها فرض ارتداء الكمامات في المكاتب الفيدرالية.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن قرر أيضا رفع حظر السفر الذي فرضه سلفه ترامب على عدد من الدول الإسلامية.

ونبهن إلى أن القضية الأولى التي تشغل الرئيس الأمريكي هي مواجهة تداعيات فيروس كورونا وانتشاره في البلاد، لافتة إلى أن كبير الأطباء الأمريكيين الدكتور أنطوني فاوتشي سيشارك في الاجتماعات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأضافت بساكي خلال أول إحاطة صحفية للبيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس بايدن أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي.