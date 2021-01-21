6 اتهامات لوالد طفلة التعرية: شكك في نسبها وصور والدتها عارية

اتهامات عدة يواجهها شاب بعدما تداول نٌشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «طفلة الدقهلية» حيث تداولوا مقطع فيديو لأب يقوم بتعرية طفلته في الشارع وسط صرخاتها، ومحاولات من حوله لإيقافه عن ذلك وظهر في المقطع تدخل بعض الأهالي لإنقاذ الطفلة، لكن الأب رفض ذلك بكل قسوة وصلت حد الشجار في محاولة منعه لمنع أي شخص من التدخل، حيث أكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن الفيديو المتداول لشخص يدعى «رمضان ح. ر.،38 سنة »، ومقيم بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه، وأنه يعمل فني صيانة وصناعة المخابز اللبنانية، وتم ضبطه للتحقيق معه.

الاتهامات التي يواجهها «رمضان» في حق زوجته وابنته نرصدها لكم كما يلي:

دائم الاعتداء على زوجته وصورها عارية

أكدت آمال البسيوني والدة «طفلة التعرية»، أن زوجها يعتدي عليها دومًا بالضرب دون سبب، لافتة إلى أنه أجبرها في إحدى المرات على خلع ملابسها وتصوريها عارية: «منذ زواجي وأنا أتعرض للتعذيب على يد زوجي، والحمد لله لا يوجد لنا أطفال آخرين، فهو دائم الاعتداء علينا بالضرب، وأجبرني على أن يصورني عريانة، ووضع السكينة في جنبي، وجعلني أقول كلام بالخطأ ووضع السكينة على رقبتي وجعلني أوقع على دفتر إيصالات أمانة، وعمل لي فيديوهات مركبة، ويتهمني بأنني على علاقة بخطيبي الأول، وأنا ليس لي أي علاقة به».

لم يسجل ابنته ولم يستخرج لها شهادة ميلاد

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «البنت عندها سنتين.. وكل ده مسجلهاش باسمه.. وبيقول للناس كلها مش بنتي.. وأنا بطالب يعمل تحليل DNA».

فطم ابنته في عمر 7 أشهر

ناشدت الأم جميع الجهات المسؤولة عن رعاية الأمومة والطفولة الوقوف بجوارها، مشيرة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ابنتها للاعتداء بوحشية من والدها، «حرمني منها وعمرها 7 شهور وفطمها، وحررت محضر بمركز الشرطة ضده».

تفاصيل واقعة تعرية الطفلة

كشف محمد فهمي محمد طه جد والدة الطفلة، تفاصيل الواقعة، «كانت الطفلة نائمة في البيت وبعت أحد العاملين معه في الورشة ليأخذها، وسمحنا له، ولكن قلنا له إذ أخذها لا يرجعها لنا، لأن والدة الأب وشقيقته لا يهتمان بالطفلة نهائيا، وتعيش معهم في أسوأ حال، وهو ما يسبب لها الكثير من الأمراض، وتحتاج الذهاب إلى الطبيب ولكن لا يدفع أي شيء من تلك التكاليف».

ولفت إلى أنه جاء بالطفلة بالقرب من المنزل وحاول وضع قطعة من القماش في مخزن الوقود بالسيارة لإشعال النار فيها، وحينما حاول أحد الجيران منعه وخبأ الطفلة في البالطو الذي يرتديه، أسقطه أرضا وسبه، مشيرا إلى أن أم الطفلة أخذت هاتف والدتها المحمول وصعدت لأعلى المنزل وقامت بتصويره وهي من نشرت الفيديو على مواقع التواصل.

يتعاطى المخدرات وقدموا أكثر من بلاغ

وتابع جد الطفلة، أنه كان يتعاطى المخدرات بصفة مستمرة، وكان يجبر زوجته على التصوير عارية، حيث يمسك لها سكينا كان يضعه على النار ويهددها أنه إذا لم يصورها سوف يعذبها، وكان يجبرها على سب والدها وأمها، لافتا إلى أن الأسرة تقدمت بأكثر من بلاغ ضده، ففي أحد المرات أرسل صورها عارية إلى والدة الزوجة، الذي قرر التقدم ببلاغ ضده.

سرق ذهب الأم ولديه جلسه محاكمة نهاية الشهر الجاري

وأكد أنه سبق له أن سرق من الأم الذهب الذي كانت ترتديه واعتدى بالضرب عليها أكثر من مرة وعلى زوجة شقيقها، ومن المفترض أن تكون جلسة محاكمته في إحدى القضايا التي رفعتها الأم في نهاية الشهر الجاري.