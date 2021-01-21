مبروك عطية وأحمد كريمة وخالد الجندي: زواج التجربة حرام شرعا وباطل

عاصفة من الجدل صاحبت إعلان أحمد مهران المحامي عن مبادرته لعمل عقود زواج التجربة رغبة منه في تقليل حالات الطلاق حيث أفتى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بحرمته وعدم قبول العمل به وحذرت من قيام المسلمين بالزواج عن طريق هذه العقود الغير شرعية، حيث أبدى عدد من علماء الأزهر الشريف رأيهم في زواج التجربة وأجمعوا على حرمة زواج التجربة وعدم جوازه مطلقًا واعتباره استهزاء بالزواج وهذه الآراء نرصدها لكم كما يلي:

مبروك عطية: مفيش حاجة اسمها زواج تجربة

أكد الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أنه لا يوجد شيئ في الإسلام اسمه زواج التجربة «مفيش حاجة اسمها زواج التجربة» مشددًا على أن الأصل الأصيل في الزواج الأبدية وأن الطلاق عارض ولا يرد على ذهن ولا يتخيله متزوج يريد أن يرضي ربه ويتبع سنة نبيه لان الزواج هو العلاقة الوحيدة اليتيمة التي تجمع رجل وامراءة أجنبية بعد كلمة زوجتك وقبلت زواجك.

كريمة: زواج التجربة باطل

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات تلفزيونية إن زواج التجربة الذي جرى الحديث عنه، زواج باطل ومخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، وبيان الأزهر شارح وواف وكاف، وهو المرجع المعتمد للمسلمين تاريخا وواقعا، وبحسب الدستور في المادة السابعة، مضيفًا أن ما يحدث الآن من عبث في فقه الأسرة هو تعدٍ على مؤسسات الدولة، ولعب بالثوابت ونحن دولة مؤسسات والإسلام دين الدولة والأزهر هو المسؤول عن الشؤون الدينية.

خالد الجندي: «زواج التجربة» تلاعب بشرع الله

من جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، إن زواج التجربة يرفضه الأزهر الشريف، وكاتب هذا العقد يقول إن المرأة قابلة للتجربة، وهذا تلاعب بشرع الله، ولا يوجد نكاح إلا ما تعارف عليه المجتمع، والدليل أن المجتمع لا يحترم الزواج العرفي، وأي شقة من شقق الدعارة تكون ممتلئة بوثائق الزواج العرفي، ولو أبحنا الزواج العرفي سنضيع شبابنا، وهم في سن المراهقة.

وتابع: «الجواز طبقا للقانون أو لأ، شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، ويقام به دعوة نسب، وليس للمرأة الحصول على حقوقها، والنيابة العامة أحالت أصحاب أحد المواقع الذي يتيح الزواج من سيدات، ويروج إعلانات على السوشيال ميديا، وأي واحد يعمل جواز عرفي، عاوز منط ينط منه في العلاقة، وعاوز وسيلة، ساعة الجد يخرج ويقول أنا متجوزتهاش".