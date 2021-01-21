ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بسوهاج

نفذ ضباط مرور سوهاج، حملة مكبرة علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، وتم تحرير 416 مخالفة كما تم ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة اثناء القيادة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ وحدة مرور سوهاج حملة، أسفرت عن ضبط 416 مخالفة متنوعة، كما تم سحب عينات عشوائية لـ 19 سائق بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأثبتت التحاليل إيجابية 4 عينات لتعاطي المواد المخدرة، تم إحالة السائقين للنيابة العامة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج، من ضبط سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة، ملاكي قنا، قيادة «كرم.ع.م»، 41 سنه موظف ويقيم دائرة مركز أخميم، بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم، يشتبه أن تكون مبلغ بسرقتها.

بعرض السيارة علي اللجنة الفنية وباستظهار بصمة الشاسيه السرية للسيارة والاستعلام عن طريق الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم الموتور والشاسيه المستظهر تبين أنها خاصة بسيارة ملاكي بالقاهرة مقيده باسم «ريمون. ع. ب»، يقيم بالقاهرة.

بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي لقطاع الأمن العام برقم السيارة ورقمي الشاسيه والموتور تبين أنه مبلغ بسرقتها بدائرة أمن القاهرة بمواجهة المتهم قرر بأنه قام بشرائها من المدعو «عماد.ا .د»ن 47 سنه سائق ويقيم نجع الدير مركز دار السلام بمبلغ 160 ألف جنيهاً، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأخير وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

تم التحفظ علي السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتطوير مناقشة الأول والأخير للوصول لحقيقة الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.