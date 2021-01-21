عاجل.. «الصحة» العراقية تستنفر مؤسساتها لإسعاف مصابي تفجيري بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، استنفار جميع مؤسساتها لإسعاف مصابي التفجير الإرهابي وسط العاصمة بغداد، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأعلنت قيادة «عمليات بغداد»، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى و مصابين بانفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، سقوط قتلى وجرحى في انفجارين انتحاريين في بغداد، موضحة أن الانفجار وقع في سوق شعبي في ساحة الطيران.

واشارت «سكاي نيوز»، إلى 9 قتلى وأكثر من 25 مصابًا في انفجاري بغداد.

وكان مصدر امني عراقي، قال في وقت سابق، إن حصيلة الهجوم الانتحاري في منطقة الباب الشرقي ارتفعت الى 8 قتلى و15 مصابًا.

وقال مدير إعلام العمليات العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة «واع» العراقية، إن انفجاراً مزدوجاً وقع في ساحة الطيران.

وأضاف «العزاوي»، أن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى ومصابين عراقيين.

وكان مصدر أمني، قال في وقت سابق من اليوم، إن التفجير ناجم عن عملية انتحارية، وسط محلات لبيع الملابس، في «باب شرقي» وسط بغداد.

من جانبها، أشارت شبكة «رووداو» الإعلامية، إلى الانفجار تسبب بأزمة مرورية على جسر الجمهورية باتجاه ساحة الطيران.