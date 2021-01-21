القوات المسلحة العراقية: انتحاريان فجرا نفسيهما في «الباب الشرقي»

قال المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء قوات خاصة يحي رسول، اليوم، إن تفجيرين إرهابيين بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجَّرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة «الباب الشرقي» بالعاصمة العراقية «بغداد».

وأضاف رسول على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن تفجيري بغداد، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف المدنيين.