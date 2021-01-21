منحة لتوفير 350 فرصة عمل لشباب أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توقيع عقد منحة قدرها مليونيجنيه لتحسين فرص التشغيل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية بأسيوط تستهدف توفير 350 فرصة عمل في إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات والتي تبلغ إجمالي المنحة بها 107 ملايين جنيه.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على دعم تلك المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية وتأكيدًا على اهتمام الدولة بإدماج قضايا الهجرة غير النظامية ضمن أولوياتها وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.

وفى سياق متصل تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بحضور رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.

وأوضح رميح عبدالحسيب أن المشروع يأتي ضمن منحة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لخلق حياة كريمة لأبناء المحافظة ويستهدف المشروع توفير عدد 350 فرصة عمل من خلال تنفيذ حزمة من التدريبات التحويلية للشباب للتدريب على عدد من الحرف والمهن اليدوية.

ويستهدف المشروع الشباب فى الفئة العمرية من 18 : 29 عاما لافتًا إلى أن العقد يأتي ضمن مكونات منحة قدرها 107 ملايين جنيه جاري العمل بها في محافظة أسيوط والجمعيات الأهلية بالمحافظة علاوة على التعاون مع الغرفة التجارية من خلال العقد الموقع بقيمة مليوني جنيه.

من جانبه أشار عمرو أبو العيون إلى أن المشروع يأتي ضمن الدور الاجتماعي المنوط بالغرفة التجارية والذى يستهدف شريحة من شباب الخريجين غير الحرفيين بهدف خلق فرص عمل جديدة بالمحافظة.