دورات للتوعية بخطر الهجرة غير الشرعية ضمن «مراكب النجاة» في الصعيد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «دورات تدريبية للتوعية بخطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة مراكب النجاة».

وجاء في التقرير، أنَّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية جهات شاركت في تبني استراتيجية واضحة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك عبر أنشطة مختلفة لإبعاد خطر الهجرة غير الشرعية عن الشباب وكان آخرها عقد دورات تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات الصعيد برعاية أسقفية الكنيسة المصرية في محافظات «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر»، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

على الشباب البحث عن فرص بديلة آمنة وتعلم حرف ومهن يحتاجها سوق العمل

وأضاف التقرير، أنَّ الدورات جاءت في إطار دور الكنيسة المصرية في توعية الشباب بما يسهم في تعريف شبابنا في المحافظات الأكثر تصديرًا لحالات الهجرة غير الشرعية بمخاطر تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات ولقاءات توعوية مع الشباب والأمهات خصوصاً أن المؤسسات الدينية لها دور بارز في التوعية من خلال الخطب أو العظات وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسات من مصداقية كبيرة لدي المجتمع حيث تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وحث الشباب على البحث عن الفرص البديلة الآمنة وتعلم الحرف والمهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل.

وتابع التقرير، أنَّ محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، شهدت برامج تطبيق التدريب في الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر من عام 2020 لعدد 33 من المدربين بإجمالي 12 ساعة تدريبية، وتمّ أيضًا عقد دورة تدريبية بالأقصر في الفترة من 3 وحتى 5 من ديسمبر من هذا العام لـ30 متدربًا، اعتمدت على إعداد كوادر مدربة بشكل دائم في المحافظات الأكثر تصديرًا لحالات الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد البروتوكول التي وقع عليه كل من قداسة البابا تواضروس الثاني ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.