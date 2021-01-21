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محمود مسلم

مصر تدين تفجيري بغداد: نقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب

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الوطن
12:56 م | الخميس 21 يناير 2021
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الهجوميّن الإرهابييّن اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر مجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف. 

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