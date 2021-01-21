المفتي: استهداف الآمنين يعكس الفكر الظلامي العبثي لجماعات الإرهاب

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بشدة التفجير الانتحاري الآثم الذي وقع اليوم، واستهدف سوقا مكتظة بالمواطنين، وسط العاصمة العراقية بغداد؛ إذ سقط ما لا يقل عن 12 قتيلا و20 جريحا جراء التفجير المزدوج.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره، اليوم، أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة، التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد المفتي على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لألوان الاعتداء كافة على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة، أو أي شكل من أشكال إيذائها، باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة للعراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا، ولأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي

كما أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، التفجيرات التي وقعت صباح اليوم في ساحة الطيران ببغداد؛ إذ أفادت السلطات العراقية أن انتحاريين فجَّرا نفسيهما في المنطقة التجارية بالساحة، على إثر ملاحقة أمنية كانت تحاول الإمساك بهم.

وقال بيان المرصد: إن الشريعة الإسلامية ترفض كل أنواع الاعتداء والقتل الذي يقع بحق الأبرياء ويروع أمنهم؛ فمن الأسس العظيمة التي جاء بها الإسلام: حرمة إراقة الدماء، وهذا جزء من الضروريات الخمس التي أكدتها الشريعة الإسلامية، وهي: حفظ «الدين، والنفس، والعرض، والمال، والنسل».

تنظيم داعش يسعى إلى العودة

وذكر المرصد أن تنظيم داعش يسعى إلى العودة مرة أخرى، للسيطرة والانتشار مغيرا من استراتيجيته؛ فبعد أن كانت تقوم على أساس الانتشار المكاني باتت تعتمد على عمليات الاستنزاف والكر والفر، بهدف إنهاك القوات العراقية والمجتمع العراقي.

وأوضح المرصد أن مثل هذه العمليات الإرهابية تهدف بالأساس إلى شق الصف لزرع الفتن بين المواطنين، وخلق حالة من الفوضى؛ لأن مثل هذه التنظيمات لا تعيش إلا في وسط الفوضى وعدم الاستقرار، وهذا يندرج ضمن المؤامرات الكبرى التي تتعرض لها المنطقة العربية، بهدف زعزعة استقراره وأمنه.

وشدد المرصد، على أن مثل هذه الهجمات تبرهن على وحشية التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى الخراب والدمار والفتك بأرواح الأبرياء؛ ولذلك تلجأ إلى مثل هذه العمليات الإرهابية من أجل ترويع المواطنين، وقتل الأبرياء لنشر الفوضى.

وأعرب المرصد عن مواساته لأسر الضحايا والمصابين، متمنيا الشفاء العاجل لهم، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره، خاصة مع الاستراتيجيات الجديدة التي باتت تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في التمدد والانتشار.