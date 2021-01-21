خطوات طلب فتوى من بوابة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء

يتحير كثير من المسلمين في بعض الأمور الدينية وكيف يمكنهم التصرف حتى لا يخالفوا تعاليم الإسلام الحنيف، لذا يلجأون إلى أهل الذكر والعلوم الدينية للحصول على مبتغاهم، وسهلت التكنولوجيا إمكانية الحصول على فتوى شرعية ودينية سواء عن طريق بوابة الأزهر أو دار الإفتاء

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم خطوات الحصول من طلب فتوى من مركز الفتوى بوابة الأزهر، ودار الإفتاء في السطور الآتية..

خطوات طلب فتوى من بوابة الأزهر الشريف

إذا كنت ترغب من الحصول على فتوى من مركز الأزهر الشريف، فيمكنك الحصول عن الفتوى من الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر، وطلب الفتوى أو الدخول من هنــا.

يتطلب الأمر بعد ذلك إدخال نص السؤال الذي تبحث عن إجابته.

ثم يتم إدخال بعض البيانات مثل رقم الهاتف، البريد الالكتروني، والسؤال، وكتابة رقم السر، وهو كلمة يتم اختيارها لمعرفة الرد.

ستظهر رسالة جديدة، بها رقم الفتوى، حتى يتم الاستعلام عنها فيما بعد.

طرق الاستعلام عن نتيجة فتوى من بوابة الأزهر

بعد فترة يمكن الدخول إلى نفس موقع طلب الفتوى.

ويوجد على أقصي يسار الصفحة، حيث يتم كتابة رقم الفتوى، وكلمة السر.

وستظهر نتيجة الفتوى فورًا.

طرق أخرى يمكن الاستعلام بها عن الفتاوى

يمكن أن تستعلم عن فتوى من الأزهر عن طريقة أخرى، وهي الاتصال على الخط الساخن رقم 19906

خطوات الاستعلام عن فتوى شرعية من دار الإفتاء

توفر دار الإفتاء عبر موقعها إمكانية إرسال استفسار، والرد عليه في مدة أقصاها 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني أو الاستعلام من خلال رقم السؤال، عن طريق خطوات سهلة وبسيطة، كالآتي:

الدخول على موقع دار الإفتاء المصرية والضغط على كلمة الإفتاء أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

الضغط على أيقونة طلب فتوى.

بعد ذلك عليك الانتباه إلى الآتي:

من خلال هذه الخدمة يمكنك إرسال سؤالك والحصول على إجابته عن طريق الخطوات التالية:

- اختار الموضوع الذي تتبعه الفتوى مثل: (زكاة، رمضان،..)..

- سيطلب منك تسجيل البريد الإلكتروني إن وجد.

- اكتب سؤالك بوضوح، على أن يكون سؤالا واحدا.

- اضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك.

- إذا سجّلت بريدك الإلكتروني فستصلك الإجابة خلال 24 ساعة على البريد الإلكتروني، أو يمكنك العودة إلى الصفحة السابقة والضغط على أيقونة 174الاستعلام عن فتوى175 وإدخال رقم الفتوى للحصول على الإجابة.