عاجل.. الحصيلة النهائية لتفجيري بغداد تصل لـ28 قتيلا و88 مصابا

أعلن مصدر أمني عراقي، ان الحصيلة النهائية لتفجير «ساحة الطيران» في العاصمة العراقية «بغداد» بلغت 28 قتيلا و88 مصابا، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية العراقية في منطقة «الباب الشرقي» بالعاصمة «بغداد» ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.