فيديو مدته 10 دقائق.. سيدة أعمال مصر الجديدة: «صورني وخد 3 مليون جنيه»

أسرارا ومفاجآت كثيرة، تحملها أوراق التحقيقات في قضية الفيديو الإباحي لسيدة أعمال مسنة فى مصر الجديدة، وابتزازها بعد تصويرها دون علمها، إذ أظهرت أن النيابة العامة أجرت مواجهة بين المتهم والمجنى عليها، بما ورد في التحريات، التي أكدت أنهما كانا على علاقة محرمة، وعاشرا بعضهما معاشرة الأزواج، بالتراضى، وأن الشاب صورها في وضع مخل معه، بالهاتف المحمول الخاص به دون علمها.

وجاء فى تحقيقات النيابة العام، أن المجنى عليها، أكدت خلال استجوابها، صحة ما ورد فى التحريات، موضحة أنها تعرفت عليه عن طريق تطبيق «إيمو» وأقاما علاقة غير شرعية، مرتين، فى إحدى الشقق السكنية التى تمتلكها فوق شركتها بمنطقة مصر الجديدة.

خفت من الفضحية قدام جوزى وبناتي

قالت المجنى عليها، في التحقيقات، إن المتهم اختفى عقب لقائهما المحرم، وبعد أسبوع، اتصل بها وأخبرها أنه توجه لإصلاح حقيبة اليد الخاصة به، فاكتشف مالك المحل، الفيديو الذي يجمعهما، إذ أوهمها أن والده ثبّت كاميرا مراقبة في الشنطة لمراقبته خلال سفره للخارج، ثم أخبرها في نهاية المكالمة، أن مالك المحل طلب 450 ألف جنيه، لعدم نشر الفيديو، مؤكدة أنها دفعت المبلغ المطلوب له مقابل عدم نشر الفيديو، خوفا من وصوله لزوجها وبناتها.

صورني بدون علمي

عرضت جهات التحقيق، فيديو إباحى مدته 10 دقائق على المجنى عليها، أثناء استجوابها، واعترفت بظهورها فى الفيديو، وأن الشخص الذى ظهر معها هو المتهم، وأنه صورها لابتزازها والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منها، وصلت إلى 3 ملايين جنيه.

وتضمنت أقوال المتهم فى القضية، اعترافه بوجود علاقة محرمة بينه وبين المجنى عليها، وأنه تعرف عليها عن طريق تطبيق التراسل «إيمو»، وتقابل معها مرتين، وأقاما علاقة جنسية خلالهما، وصورها أثناء تلك العلاقة، لابتزازها، مشيرا إلى أنه تحصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه.

وأحيل ملف القضية الذى يضم اعترافات تفصيلية للمتهم، وأقوال المجنى عليها، وتقرير الجهات الفنية بشأن الفيديو الإباحى، وتحريات المباحث التى أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إلى محكمة الجنايات.