الصين تسجل 5 تريليونات دولار فاتورة التجارة الخارجية في 2020

كشفت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، أن إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية نما 1.9% على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (حوالي 5 تريليونات دولار أمريكي) في عام 2020، مسجلا رقما قياسيا على الرغم من التراجع العالمي في حجم الشحنات.

وارتفعت الصادرات بنسبة 4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7%، وفقًا للهيئة العامة للجمارك.

وفي ديسمبر وحده، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.9% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان.

وقال لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة، في مؤتمر صحفي، إن الصين تجاوزت التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية في عام 2020، لتكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع.

وقال لي، نقلا عن بيانات من منظمة التجارة العالمية والإحصاءات الوطنية المتاحة، إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، شكلت التجارة الخارجية والصادرات للبلاد 12.8% و 14.2% من الإجمالي العالمي على التوالي، مسجلتين بذلك أعلى مستوى تاريخي لهما.

وسبق أن أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن واردات إسرائيل من الصين ارتفعت بنسبة 14.6% خلال عام 2020 على الرغم من أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت دائرة الإحصاء في بيان، إنه خلال عام 2020 بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من الصين باستثناء الألماس 9.44 مليار دولار مقارنة بـ 8.24 مليار دولار في عام 2019.

وبذلك، أصبحت الصين أكثر دولة تستورد منها إسرائيل مقارنة بعام 2019 عندما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الواردات الإسرائيلية.

ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الواردات الإسرائيلية من الولايات المتحدة تراجعت في عام 2020 بنسبة 31.2% من 11.3 مليار دولار في عام 2019 إلى 7.77 مليار دولار في عام 2020.