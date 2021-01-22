عبدالعزيز مخيون: اعتذرت عن 5 أعمال فنية بسبب ضعف الكتابة والأجر

قال الفنان عبدالعزيز مخيون إنه رفض خمسة أعمال فنية مؤخرا بسبب رداءة الكتابة وضعف التقدير الإنتاجي للدور المعروض عليه، معربا عن سعادته بتكريمه الأخير من مهرجان أيام قرطاج السينمائي بتونس، كونه من جهة موضوعية ولا انحيازات فيه، ومعبرا عن أسفه بسبب عدم حصوله على التكريم اللائق في مصر.

وأضاف «مخيون» لـ«الوطن»: أجهز حاليا لتصوير فيلم سينمائي، صورنا جزء منه في شهر سبتمبر الماضي، في سيوة وننتظر استئناف التصوير، عندما تسمح الظروف، وبناء على الاتفاق مع الجهات الإنتاجية غير مصرح الكشف عن تفاصيل العمل إلى الآن، منوها: في الفترة الأخيرة عُرض على 5 أعمال، نافيا أن يكون الاعتذار بسبب حجم الدور: «حجم الدور لا يعنينى، المهم النص المكتوب والدوار لو مكتوب كويس لا يهمنى طويل وقصير، لكن أنا اعتذرت عن الأعمال لأن بعضها لم تعجبني كتابة نصوصها، والبعض الآخر الأجر سيئ جدا، فرفضت بعضها لسوء التقدير الإنتاجي لها».

وتابع: وتم تكريمى فى تونس مؤخرا عن مجمل أعمالى فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وهو تكريم مهم يأتى من مهرجان كبير وعريق، وسعدت بهذا التكريم الذي لم أنله فى بلدى ولكن حصلت عليه من تونس، والتكريم لاقى ترحيبا على مستوى شكات التواصل الاجتماعي فى العالم العربي كله، معربا عن استيائه لكونه لم ينل تكريما لائقا فى المهرجانات المصرية: تم تكريمى منذ فترة بعيدة منها فى 1992 من مهرجان القاهرة السينمائي، عن مجمل أعمالى، وكُرمت في جمعية الفيلم، ومهرجان أفلام يوسف شاهين، لذلك أنا سعيد بأنى كرمت في تونس، ولم أكرم في مصر، مؤكدا: «الناس اللي بيقدروا ولهم رأى في المهرجانات المصرية رحلوا، فين سعد الدين وهبة، رفيق الصبان وأحمد الحضري فوزي سليمان، كانوا نقاد السينما، وغيرهم ممن لديهم القدرة على التقييم، ولذلك نرى هذه الأيام تكريمات عمال على بطال، لبعض الناس، ونشوف حاجات مزيفة بقيت هى دى الواقع، لكن أن بتكرم كل يوم بتكرم من الجمهور، وبحس ده طول الوقت وفي كل مكان».

يشار إلى أن آخر ظهور للفنان عبدالعزيز مخيون كان في مسلسل «فى كل أسبوع يوم جمعة» مع المخرج محمد شاكر خضير، والذى عرض على منصة شاهد.