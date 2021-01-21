القبض على عاطل وحداد لإتجارهما في المخدرات بكفر الشيخ

تمكن رجال مباحث بندر دسوق، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من حداد وعاطل، لترويج المخدرات بمدينة دسوق.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مديرإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد أحمد سكران، مدير فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، يفيد بورود معلومات حول قيام حداد، 32 سنة، وعاطل 22 سنة، اتفقا فيما بينهما على تشكيل عصابة لترويج بالمواد المخدرة في مدينة دسوق.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 160 جراماً من مخدر «الحشيش»، و1800 جنيه حصيلة البيع، وسلاح ناري «طبنجة»، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة برقم 6517 جنايات قسم دسوق، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، جرى حبس تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بمدينة دسوق، حيث تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام 3 أشخاص من قرى دسوق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتوزيع المواد المخدرة على زبائنهم، بقرى دسوق والمراكز المجاورة.

وعقب استئذان النيابة العامة، تنكر رجال المباحث، وزعموا انهم تجار ماشية من محافظة البحيرة، ويريدون الحصول على مخدرات، فاطمأن لهم أفراد التشكيل العصابي، وجلبوا لهم كمية من مخدر الحشيش وأصناف أخرى، وخلال ذلك تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم متلبسين، وبحيوزتهم 500 جرام من الحشيش، و620 جرام هيروين، و2000 قرص مخدر «أباتريل»، وسلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، دراجة نارية، و8500 جنيه حصيلة البيع.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة برقم 23656 جنايات مركز شرطة دسوق، وجرى العرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق.