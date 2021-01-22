كيف صنع محمد سامي نجومية مي عمر في 5 سنوات فقط؟

حققت الفنانة مي عمر نجاحاً كبيراً من خلال مسلسلها «لؤلؤ»، الذي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرض حلقاته على إحدى القنوات الفضائية، وكان لزوجها المخرج محمد سامي فضل كبير في نجاحها، حيث إنه وضعها على أول الطريق، وفي التقرير التالي نوضح ذلك..

- مي عمر تخرجت في قسم الصحافة واﻹعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- كانت بدايتها الفنية في مجال الإنتاج والإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، لكن حبها للوقوف أمام الكاميرا ازداد يوماً بعد يوم، فقررت خوض مجال التمثيل ودرست التمثيل ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح.

محمد سامي صاحب الفضل على مي عمر

- أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل «حكاية حياة» مع غادة عبد الرازق، ثم رشحها للعمل في مسلسل «كلام على ورق» مع هيفاء وهبي.

- بدأت شهرة مي عمر الحقيقة في عام 2016 من خلال مسلسل «الأسطورة»، حيث جسدت دور «شهد»، التي لاقت تفاعلاً كبيراً مع الناس.

- انفصلت للمرة الأولى عن زوجها بالتعاون مع الفنان عادل إمام بمسلسل «عفاريت عدلي علام»، وحققت نجاحاً ملحوظاً.

أول عمل سينمائي لها فيلم «تصبح على خير»

- دخلت عالم السينما عام 2017 بتوقع المخرج محمد سامي من خلال فيلم «تصبح على خير» مع الفنان تامر حسني.

- تصدرت البطولة في أقل من 5 سنوات بمسلسل «لؤلؤ»، الذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية .

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.