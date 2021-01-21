محافظ أسيوط يشهد تكريم قيادات مديرية الصحة والكوادر الطبية المتميزة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الخميس، تكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وقيادات مديرية الصحة ومديري المستشفيات والكوادر الطبية المتميزة من أطباء وهيئة تمريض والإداريين من العاملين بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية بمديرية الصحة وذلك تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل ودورهم في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال فعاليات التكريم الذي نظمته مديرية الصحة بمقر مركز التدريب الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد.

وفي بداية الفعاليات كرم الدكتور محمد زين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتم منحه درع المديرية تقديرًا لدوره ودعمه المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة ومتابعته المستمرة ودعمه الكامل للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

كما قام محافظ أسيوط بتكريم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتم منحه شهادة تقدير ووسام المحافظة تقديرًا لجهوده.

كما شهدت الفعاليات تكريم قيادات المديرية وبعض الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية، الدكتورأسامة حجازي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، الدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، الدكتور أيمن منصور مدير عام مستشفى المبرة للتأمين الصحي، الدكتور علي محمد علي مدير عام المستشفيات، الدكتور أحمد سيد موسى مدير عام مكافحة العدوى، الدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية، الدكتورة صفاء أبو العلا مدير مستشفى الصدر، الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام، الدكتورة منال محمود مدير مستشفى الحميات، الدكتورة عزة بدر منصور مدير مكاتب الصحة، الدكتورة حنان جلال مدير إدارة المعامل، الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، الدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة، الدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي والعديد الأطباء والعاملين بمديرية الصحة ورؤساء القطاعات المختلفة.

ووجه محافظ أسيوط خلال كلمته رسالة شكر وتقدير لكوادر القطاع الصحي بالمحافظة لتفانيهم في العمل وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لخدمة بلدنا الغالي مشيرًا إلى جهود القائمين على القطاع الصحي من أطباء وتمريض وهيئات معاونة في التعامل مع جائحة كورونا بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية وتقديم كافة المساعدة للمرضى والمصابين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشددًا على تكثيف الجهود مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإستكمال أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.