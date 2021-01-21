محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لمناقشة إنشاء محطات الغاز الطبيعي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المعنية بإنشاء محطات الغاز الطبيعي وتحويل بعض المحطات الحالية بالمراكز والأحياء للعمل بالغاز الطبيعي، لمواجهة الزحام على محطات الوقود تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة.

جاء ذلك، اليوم، بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس أحمد حسن ممثل شركة طاقة للغاز الطبيعي والمهندس عز الحسيني مدير مبيعات الصعيد بشركة غاز تك ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

وطالب محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، أصحاب محطات الوقود بالتقدم بطلبات لمديرية التموين وشركات البترول لتوصيل الغاز الطبيعي للمحطات وفقًا للاشتراطات القانونية المننظمة لذلك واستكمال التراخيص اللازمة.

وأعلن تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى إنه سيتم إضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينها 9 محطات جاهزة للعمل بالمرحلة الأولى لمواجهة الزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي واستغلال مزايا المبادرة الرئاسية وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين، المهندس محمد اسماعيل، إلى التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء واتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي وبحث إمكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

وفي نهاية الاجتماع، كلف «سعد»، رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات الغاز بضرورة عقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة تشغيل محطات وقود الغاز الطبيعي وسرعة نهو الإجراءات بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا.