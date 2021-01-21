ابن شقيق «العندليب»: مش مهتمين نعرف سبب عدم تحلل جثمان عمي

استبعد محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ما أورده أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين في مصر ورئيس مشرحة زينهم الأسبق، بشأن أسباب عدم تحلل جثمان «العندليب» رغم مرور أكثر من 40 عامًا على وفاته، قائلًا: «كلامه مش صح، ومش مهتمين نعرف الأسباب وماسألناش».

وقال محمد شبانة، لـ«الوطن»، إنّ قبر عبدالحليم حافظ بمنطقة البساتين، وهي ذات بيئة طبيعية، وليست صحراوية أو جبلية، كما يزعم كبير الأطباء الشرعيين بأن الجثامين تبقى كما هي دون تحلل، حال دفنها في بيئة صحراوية، متابعًا: «فيه جثامين مجاورة لعمي عبدالحليم حافظ وتحللت عادي».

المجمع الإسلامي

وأوضح أنّ أسرة عبدالحليم حافظ، ليست مهتمة بأسباب عدم تحلل الجثمان طوال تلك السنوات، وذلك بعد مشورة المجمع الإسلامي، إذ طالبهم بعدم الغوص في معرفة الأسباب العلمية لذلك.

وجهه كما هو

وكان محمد شبانة قد كشف كواليس اكتشافه بقاء جثمان عبدالحليم حافظ كما هو دون تحلل، قائلًا: «منذ عدة سنوات علمنا أن مقابر البساتين التي بها العندليب الأسمر وأسرته غرقت بسبب المياه، ذهبنا لجهاز الحد من المخاطر بكلية العلوم جامعة القاهرة، واصطحبنا أحد المهندسين ورادار وأجهزة لقياس المياه وطبيعة الأرض هناك».

وقال: «تم فتح المقابر بواسطة التُربي وشيخ مسجد والأستاذ عبدالعليم عون، رئيس لجنة تخليد ذكرى عبدالحليم حافظ، وأنا أنتظرهم بالخارج أقرأ القرآن، سمعت صوت تهليل وتكبير، وطلبوا مني النزول، وكنت مترددًا بالطبع، لكنهم أدخلوني وسبحان الله، شُفت عمي عبدالحليم حافظ، زي ما كان آخر مرة شفته وأنا عندي خمس سنين».

وأكد محمد شبانة قائلًا: «لقيت شعره الأسود الجميل، وملامحه كما هي وجفونه وحواجبه وشفايفه وأنفه وأذنه ودقنه، لقيته نايم في أمان، هما قعدوا يبوسوه ويقبلوه وأنا قرأت الفاتحة وشكرت ربنا إني شفته وأنا كبير وخرجت، كان عندي مشاعر جميلة ومش هقول اللي حصل ده كرامة ولكن هقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله».