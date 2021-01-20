نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف تفاصيل جديدة حول عدم تحلل جثمان العندليب

تصدر الفنان عبدالحليم حافظ، الذي غادر دنيانا منذ مايقرب من 44 عامًا محرك البحث الشهير «جوجل» على إثر التصريحات التي أدلى بها محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر لـ«الوطن» بأن جثة عمه الفنان «عبدالحليم» لم تتحلل وأن جثمانه كأنه دفن منذ ساعات قليلة.

تسببت تصريحات «شبانة» في حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا حول حقيقة عدم تحلل جثمان عبدالحليم حافظ، وعن هذه الجزئية قال محمد شبانة لـ«الوطن»، إنه كشف عن هذا الأمر بعدما سأل أصدقاؤه بالمجمع الإسلامي للكشف عن رؤيته لجسد عمه «عبدالحليم» وأخبروه بأنه إذا كان ما رآه خيرًا يقوله للناس لا مانع من ذلك «عشان كده قولت».

غرقت مقابر البساتين بالمياه فيما عدا المربع الخاص بالعندليب

وكشف محمد شبانة، تفاصيل جديدة عن أسباب قرارهم لفتح مقبرة عبدالحليم حافظ، قائلًا: منذ عدة سنوات علمنا أن مقابر البساتين التي بها العندليب الأسمر وأسرته غرقت بسبب المياه، ذهبنا لجهاز الحد من المخاطر بكلية العلوم جامعة القاهرة، واصطحبنا أحد المهندسين، وردادر، وأجهزة لقياس المياه وطبيعة الأرض هناك.

الشيخ عماد عفت شرح لنا خطوات فتح المقبرة ونقل الجثمان

وتابع: وجدنا أن جميع المقابر هناك غرقانة فيما عدا المربع الخاص بمقابر عبدالحليم حافظ وإخوته كما هي وذلك لوجود صخور طبيعية في المنطقة هي التي منعت وصول المياه للجثامين، ونصحونا بعزل مقابرعبدالحليم وأشقاءه تحسبًا للمتغيرات للأرض في المستقبل.

واستطرد محمد شبانة: «ذهبنا وقتها لدار الافتاء المصرية وقابلنا الشيخ عماد عفت، أمين الفتوى هناك، والذي استشهد عام 2011 وأفتى لنا بإخراج الجثامين، وإزاي ننزل المقبرة ومعانا مين ونعمل إيه بالظبط».

رأيت جسد عبدالحليم حافظ بنفس ملامحه كأنه شخص نائم

وأضاف قائلًا: كان معنا كشاف كبير نحو 4 كيلو، وشيخ مسجد والأستاذ عبدالعليم عون، رئيس لجنة تخليد ذكرى عبدالحليم حافظ، وتُربي، وتم فتح المقابر، وأنا أنتظرهم بالخارج أقرأ القرآن، سمعت صوت تهليل وتكبير، وطلبوا مني النزول، وكنت متردد بالطبع، لكنهم دخلوني وسبحان الله، شوفت عمي عبدالحليم حافظ، زي ماكان آخر مرة شوفته وأنا عندي خمس سنين.

أفراد الأسرة قاموا بتقبيله

وتابع: لقيت شعره الأسود الجميل، وملامحه كما هي وجفونه وحواجبه وشفايفه وأنفه وأذنه ودقنه، لقيته نايم في آمان، هما قعدوا يبوسوه ويقبلوه وأنا قرأت الفاتحة وشكرت ربنا إني شوفته وأنا كبير وخرجت، كان عندي مشاعر جميلة ومش هقول اللي حصل ده كرامة ولكن هقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله.