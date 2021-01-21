انطلاق 110 مراكب في رحلات صيد عقب استقرار الطقس بالبرلس (صور)

قال العميد يسري الدسوقي، مدير عام ميناء البرلس البحري التابع لمحافظة كفر الشيخ، إنَّ مراكب الصيد غادرت، اليوم الخميس، من الميناء نحو البحر المتوسط في رحلات الصيد بعد التزود بالوقود والمواد التموينية والمياه والثلج.

وأضاف مدير عام ميناء البرلس البحري، في تصريح لـ«الوطن» أنَّ 110 مراكب صيد آلي غادرت الميناء، للقيام بأعمال الصيد بالبحر المتوسط، وأن العدد في زيادة، مشيرًا إلى أنَّه يتابع الحالة الجوية بشكل مستمر لتقديم الإرشادات البحرية للصيادين بسواحل المحافظة.

وأوضح «الدسوقي»، أنَّه لم يتمّ إغلاق ميناء الصيد أمام حركة الملاحة، لكن الصيادين احجموا عن الصيد خلال الأيام الماضية نظرًا لسوء الطقس.

وأكّد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، انتظام حركة الملاحة بميناء الصيد البحري في مركز البرلس، عقب تحسن الأحوال الجوية.

وتلقى المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، تفيد باستئناف حركة الملاحة بالميناء بعد إحجام الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق، نفى العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس في كفر الشيخ، إغلاق الميناء، مؤكّدًا أن الميناء لا يغلق أبوابه أمام الحركة، لكن الصياديون يحجمون عن الصيد، وقت سوء الأحوال الجوية.

وقال إنَّه حال تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وخاصة شدة الرياح، ما يؤدي لارتفاع الأمواج، يحجم الصيادون عن الصيد، وترسوا المراكب بالميناء، وتعود للإبحار عقب تزودها بالوقود اللازم من الميناء، وقد أحجم الصيادون عن الإبحار والصيد لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، أمس، هطول أمطار غزيرة، على كل الأنحاء، استمرت بمتوسطة خلال الأيام الماضية، وأعلنت حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، فضلاً عن نشر خرائط الأرصاد الجوية للمواطنين اولاً بأول، والتنسيق مع كل الجهات بما فيهم الحماية المدنية، للتدخل حال تطلب الأمر ذلك، إضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بشكل دائم، وانعقاد غرف عمليات مجالس المدن.