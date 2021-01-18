الدسوقي: لا صحة لإغلاق ميناء الصيد بالبرلس 

نفى العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس في كفر الشيخ، إغلاق الميناء، مؤكدا أن الميناء لا يغلق أبوابه أمام الحركة، لكن الصياديون يحجمون عن الصيد، وقت سوء الأحوال الجوية.

وأكد مدير ميناء الصيد بالبرلس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يصرح لأي من وسائل الإعلام أو مواقع السوشيال ميديا، بأي أخبار تخص ميناء البرلس ولا إغلاقه، مناشداً بتوخي الحذر عند تناول أي أخبار تخص ميناء الصيد، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة الحالة الجوية بشكل مستمر؛ لتقديم الإرشادات البحرية للصيادين بسواحل المحافظة.

وقال الدسوقي، إنه حال تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وخاصة شدة الرياح، ما يؤدي لارتفاع الأمواج، يحجم الصيادون عن الصيد، وترسوا المراكب بالميناء، وتعود للإبحار عقب تزودها بالوقود اللازم من الميناء.

وأحجم الصيادون عن الإبحار والصيد لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، أمس، هطول أمطار غزيرة، على كل الأنحاء، استمرت بمتوسطة حتى صباح اليوم، وأعلنت حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، فضلاً عن نشر خرائط الأرصاد الجوية للمواطنين اولاً بأول، والتنسيق مع كافة الجهات بما فيهم الحماية المدنية، للتدخل حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بشكل دائم، وانعقاد غرف عمليات مجالس المدن.

ويواصل رؤساء مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، جهودهم لرفع مياه الأمطار من الشوارع، لليوم الثاني على التوالي، إثر تعرض المحافظة لأمطار غزيرة منذ امس الأحد، وانتشرت فرق ومعدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في الشوارع، لرفع المياه بعدما استمر هطولها حتى صباح اليوم الإثنين.

وكشف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ عن استعدادات محافظته لمواجهة موجة الطقس السيئ، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة أن محافظة كفر الشيخ، من المحافظات المتوقع تأثرها بشكل كبير بموجة الطقس السيئ المرتقبة، مشددا على استعداد المحافظة لمواجهة تلك الموجة على كل الأصعدة، سواء أجهزة المحليات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي، والمجتمع المدني، فالجميع يتشارك في مواجهة تلك الأجواء ورفع التراكمات التي تنشأ نتيجة لسوء الأحوال الجوية.