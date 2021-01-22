ما بين الإلغاء والتأجيل والشائعات.. مصير العام الدراسي بسبب كورونا

خلال الفترة الماضية أصبح أمر مصير العام الدراسي الحالي 2020/2021 وامتحانات الفصل الدراسي الأول هو كل ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل الدراسية سواء سنوات النقل أو الشهادات، ينتظرون نهاية إجازة منتصف العام في 20 فبراير حتى يعرفوا مصير الدراسة والامتحانات في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لأمر العام الدراسي والامتحانات بداية من قرارات مجلس الوزراء وحتى ما أعلنه أمس الخميس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قرارات مجلس الوزراء وغلق المدارس

في نهاية شهر ديسمبر الماضي أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي غلق المدارس بداية من يوم 2 يناير وحتى يوم 20 من شهر فبراير 2021، على أن يستكمل تدريس مناهج التيرم الأول حتى يوم 15 يناير وهو موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي من يوم 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما تقرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد 20 فبراير وذلك في حالة استقرار أوضاع فيروس كورونا داخليا.

شائعات واجتهادات مواقع التواصل الاجتماعي

سادت حالة من القلق وانعدام الرؤية لدى مختلف الطلاب وأولياء الأمور حول إمكانية استكمال العام الدراسي وانعقاد الامتحانات، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال الجروبات أو صفحات «فيس بوك» العديد من الأقاويل حول إلغاء العام الدراسي الحالي، أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ليتم عقدها مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وزير التعليم يعلن موعد تحديد مصير العام الدراسي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي وامتحانات الفصل الدراسي الأول، وهو 14 من شهر فبراير المقبل.

وأضاف «شوقي» إن كل ما يتم كتابته قبل هذا الموعد ما هو إلا مجرد شائعات أو اجتهادات أو بلبلة، لا علاقة لها بالوزارة سواء من قريب أو بعيد.